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Tarlada darp ve yaklaşık bir milyonluk gasp girişimi jandarma tarafından 24 saatte çözüldü

Dereçine'de tarlada darbedilen A.O.B.'nin traktöründeki yaklaşık 1 milyon lira gasp girişimini JASAT ekipleri 24 saatte aydınlattı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:14

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tarlada darp ve yaklaşık bir milyonluk gasp girişimi jandarma tarafından 24 saatte çözüldü

Olay:

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde tarlada çalışan A.O.B., üç kişi tarafından ağır şekilde darbedildi. Saldırganların amaçlarının, mağdurun traktöründe bulunan yaklaşık 1 milyon lira'yı gasp etmek olduğu öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, şahısla aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen İ.Ö. ile Konya’dan geldiikleri belirtilen Ö.K. ve G.S. tarlada A.O.B.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan A.O.B., ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarmanın operasyonu:

Olayın bildirilmesinin ardından Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT ekipleri çalışma başlattı. Ekipler kısa sürede şüphelileri ve olayda kullanıldığı tespit edilen aracı belirledi.

Düzenlenen operasyon sonucu, şüpheliler İ.Ö., Ö.K. ve G.S. olaydan sonra geçen 24 saat içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın seyri:

Gözaltına alınan üç şüphelinin, saldırıyı ve gasp girişimini jandarmaya itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili delil toplama ve tanık beyanlarına dayalı incelemeler sürüyor. Yetkililer, mağdurun sağlık durumu ve suçun ayrıntılarıyla ilgili detaylı takibin devam ettiğini bildirdi.

TARLADA ÇALIŞAN ŞAHSI DARBEDEREK YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRASINI GASP ETMEYE ÇALIŞAN 3 ŞÜPHELİ, JASAT...

TARLADA ÇALIŞAN ŞAHSI DARBEDEREK YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRASINI GASP ETMEYE ÇALIŞAN 3 ŞÜPHELİ, JASAT EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA 24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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