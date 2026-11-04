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Adıyaman’da badem üretiminde su tasarrufu için yüzey altı damla yatırımı

Adıyaman'da 142 dekarlık badem bahçesine yüzey altı damla sulama sistemi kuruluyor; proje su tasarrufu ve tarımsal verim artırmayı hedefliyor. Bakanlığın 21. Etap desteğiyle uygulanıyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman’da badem üretiminde su tasarrufu için yüzey altı damla yatırımı

Projenin kapsamı ve uygulama:

Adıyaman'da yürütülen çalışmalar kapsamında 142 dekarlık bir badem bahçesine yüzey altı damla sulama sistemi kuruluyor. Yapım, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri içinde yürütülen Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi 21. Etap programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Saha uygulamaları tamamlanma aşamasında olup, tesisin teknik montajı ve devreye alma süreçleri planlandığı şekilde ilerliyor.

Teknik incelemeler ve açıklamalar:

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan proje alanında incelemelerde bulundu. Akkan, projenin su kaynaklarının verimli kullanımına ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğe katkısına vurgu yaptı. Müdürün değerlendirmesinde, modern basınçlı sulama sistemlerinin hem su tasarrufu sağladığı hem de toprağın yapısını koruyarak birim alandan alınan verimi artırdığı belirtildi.

Beklenen kazançlar ve hedefler:

Proje ile amaçlananlar arasında su kaynaklarının korunması, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve modern sulama teknolojilerinin yaygınlaştırılması bulunuyor. Uygulamanın il genelinde benzer yatırımları teşvik etmesi ve badem üretiminde daha sürdürülebilir bir model oluşturması bekleniyor. Yetkililer, sistemin uzun vadede hem ekonomik hem çevresel faydalar sağlayacağını ifade etti.

ADIYAMAN’DA 142 DEKARLIK BADEM BAHÇESİNDE SU TASARRUFU VE TARIMSAL VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI...

ADIYAMAN’DA 142 DEKARLIK BADEM BAHÇESİNDE SU TASARRUFU VE TARIMSAL VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI AMACIYLA YÜZEY ALTI DAMLA SULAMA SİSTEMİ KURULUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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