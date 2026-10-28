Aileler ekrana değil kitaba yöneldi: Kozan'da bir sınıfın okuma saati

Kozan'da bir saatlik "Ekranı Kapat, Kitap Oku" buluşması

Kozan Halit Dağlı İlkokulu 4. sınıf öğretmeni Emel Ünlü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve veliler, cep telefonu, televizyon ve diğer ekranlardan uzaklaşarak bir saat boyunca kitap okudu. Okulun konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte anne ve babalar da çocuklarıyla aynı ortamda kitaplarına daldı.

Çocukların alışkanlığında ailenin rolü:

Etkinliğin amacını çocukların okul dışında da kitap okuma alışkanlığı kazanmasını sağlamak ve ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesine destek olmak olarak açıklayan Emel Ünlü, ailelerin örnek davranışlarının önemine işaret etti. Ünlü, "Bu bir farkındalık etkinliği. Hayatımızın en büyük eksikliği okumamak. Toplum olarak okumuyoruz. En büyük sıkıntımız bu. Biz kendimizi değiştirirsek inanıyorum ki çocuklarımız da değişecek, doğruyu yanlışı ayırt edecek. Bunun böyle olduğunu biliyoruz ama gerekeni yapmıyoruz. Lütfen bu farkındalıkla beraber etkinliğimizi hayatımıza bir başlangıç kabul edip evde devam ettirelim. Onların hayatındaki en önemli kişi, onların kahramanları sizlersiniz. Hepiniz geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık" dedi ve okumaya ilişkin bilinçlenmenin toplumsal değişim için ilk adım olduğunu vurguladı.

Veliler ve öğrencilerden duygular:

Etkinliğe katılan velilerden Şahin Ünüvar, çocuklarıyla birlikte kitap okumanın verdiği mutluluğu ve ebeveyn sorumluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Güzel bir etkinlik. Böyle bir etkinlik için bizi bir araya getirdiği için öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Kitap en iyi arkadaştır, kitap en iyi dosttur. Nasıl yemek yemeye, su içmeye ve hava teneffüs etmeye ihtiyacımız varsa kitap okumayı da hayatımızın merkezine koymamız gerekiyor. Çocuklarımızla birlikte olmaktan mutluyuz. Çocuklarımızı ekrandan uzak tutmalıyız. Bu tamamen uzak tutmak anlamına gelmiyor. Kontrollü ve bilinçli anne baba olmamız gerekiyor. Ülkemizin gündeminde olan ‘Ekranı Kapat, Kitap Oku’ programında bir araya geldik. Çok mutluyuz".

Öğrenciler de etkinlikten memnun kaldı. Annesiyle birlikte kitap okuyan Elvin Akpınar, "Sınıfta hem ailelerimizle hem de çocuklarla bir arada kitap okumak çok güzel bir duygu" derken, veli Nurgül Sırkıntı da oğluyla birlikte kitap okumanın keyifli olduğunu belirterek "Bu etkinlikte oğlumla birlikte kitap okumak çok keyifliydi" ifadelerini kullandı. Öğrenci Ahmet Selim Kaplan ise ailesi ve diğer velilerin etkinliğe katılmasından mutluluk duyduğunu ve kitap okumayı sevdiğini dile getirdi.

Etkinlik, aile içindeki örnek davranışların çocukların okuma alışkanlığı üzerinde doğrudan etkisi olduğunu gösterirken, öğretmen Emel Ünlü bu tür çalışmaların evde sürdürülmesinin altını çizdi.

Kozan’da aileler çocuklarıyla birlikte ekranı kapatıp kitap okudu