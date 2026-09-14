Ailem Güvende soruşturmasında dijital materyaller müstehcen görüntüleri dosyaya taşıdı

Operasyonun yürütülüşü:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmayı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM ve Siber Şube Müdürlükleri yürüttü. Teknik ve fiziki takipler, tanık ifadeleri ve gelen ihbarlar doğrultusunda çok sayıda adrese yönelen ekipler, koordineli arama ve yakalama işlemleri gerçekleştirdi.

Dijital inceleme ve müstehcen görüntüler:

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller arasında cep telefonları ve kamera kayıt cihazları bulunuyor. Yapılan teknik incelemelerde bazı adreslere ilişkin müstehcen içerikli görüntü ve yazışmaların tespit edildiği ve bu materyallerin dosyaya girdiği bildirildi. Görüntülerde yer alan kişilerin kimliklerinin ve kayıtların hangi koşullarda alındığının tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ele geçirilenler ve gözaltılar:

Soruşturma İstanbul merkezli olmak üzere 12 ilde yürütüldü ve 38 şüpheli hedef alındı. İstanbul’da 38 adres ile birlikte 10 işletme ve 6 dernek olmak üzere toplam 54 iş yeri, ev ve dernek kapsamında arama, yakalama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Operasyonlarda adli kayıtlara geçen maddi deliller arasında 25 gram toz ve hap halinde uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 gram kokain, 9 gram esrar, 10 sentetik hap, 7 enjektör ve iğnesi, 2 bin şişe kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 5 kamera kayıt cihazı ve 26 cep telefonu yer aldı.

Operasyon sonucunda 26 şüpheli gözaltına alındı; diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bir işletme, ruhsat faaliyetine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendi. Soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği açıklandı.

"Ailem Güvende" operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı: Müstehcen görüntüler dosyaya girdi