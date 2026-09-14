Karaman'da balkon kazası: 37 yaşındaki şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

olayın gelişimi:

Karaman'da Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda, üçüncü kattaki balkona çıkan Akif Can (37)'ı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bina önünde önlem aldığı sırada Can, aniden dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Olay yerindeki sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Can kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından binada ve balkonda inceleme yapan ekipler, kazanın nedenine ilişkin delil ve bulguları topladı.

soruşturma ve inceleme:

Olay yeri inceleme ekipleri, düşüşün meydana geldiği balkon ve apartman çevresinde detaylı tespit yaptı. Polis ekipleri ise olayla ilgili tahkikat başlattı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve incelemeler tamamlanana kadar ek bilgi verilmeyeceğini belirtti.

Olay, mahalle sakinleri arasında üzüntü yaratırken, yetkililer vatandaşları benzer durumlarda derhal yetkili mercilere haber vermeleri konusunda uyardı. Soruşturma sürecinde toplanan bulgular, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için değerlendiriliyor.

OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ OLAYIN YAŞANDIĞI BİNA VE BALKONDA İNCELEME YAPTI