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Erzurum emniyetinden uyarı: anonim ihbarla uyuşturucuyla mücadeleye destek olun

Erzurum Emniyeti, yoğun alanlarda 4 bin 700 kişiye UYUMA ve NARVAS projelerini tanıttı; anonimliğe vurgu yapılarak ihbar desteği istendi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzurum emniyetinden uyarı: anonim ihbarla uyuşturucuyla mücadeleye destek olun

bilgilendirme çalışmaları ve kapsamı

Erzurum Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda yürütülen bilinçlendirme faaliyetleriyle sokak çalışmasını güçlendirdi. Ekiplerin saha çalışmaları kapsamında 4 bin 700 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele ve projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen etkinliklerde görevli polisler, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtarak hem farkındalığı artırdı hem de toplumdan gelecek ihbarlara hazırlık yapıldı. Çalışmaların odağında gençlerin korunması ve suçun erken müdahaleyle önlenmesi yer aldı.

UYUMA ve NARVAS projelerinin önemi

Faaliyetlerde UYUMA ve NARVAS projeleri tanıtıldı. UYUMA Projesi ile uyuşturucu suçlarına daha hızlı ve etkin müdahale amaçlanıyor. Uygulamanın en önemli özelliklerinden biri, bildirimde bulunan vatandaşların kimlik bilgilerinin gizli tutulmasıdır; bildirimi yapan kişinin kimliği soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Vatandaşlara uygulamayı kullanmaları için yol gösterildi ve UYUMA uygulamasının Google Play Store ve Apple App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebileceği hatırlatıldı. NARVAS projesi ile yapılan çalışmaların da yerelden ulusal düzeye bilgi akışı sağlamaya katkı sunduğu ifade edildi.

vatandaşa çağrı ve sorumluluk

Erzurum Emniyeti yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin sadece kolluk kuvvetlerinin görevi olmadığını vurguladı ve toplumun aktif katılımına işaret etti. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelede bilinçli toplumun güçlü bir araç olduğunu belirterek, bir ihbarın hayat kurtarabileceğini söyledi.

Vatandaşlara yönelik mesaj net: uyuşturucuyla mücadele hepimizin sorumluluğu; şüphe durumunda zaman kaybetmeden bildirimde bulunulması hem bireysel hem toplumsal güvenlik açısından büyük önem taşıyor.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ TARAFINDAN...

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ TARAFINDAN, VATANDAŞLARIN YOĞUN OLARAK BULUNDUĞU ALANLARDA BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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