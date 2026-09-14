Tokat'ta şoförün hızlı müdahalesi sonucu fenalaşan yolcu hastaneye ulaştırıldı

olayın gelişimi:

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Tokat kent merkezinde yaşandı. Şehir içi sefer yapan bir halk otobüsüne binen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcu, seyahat sırasında aniden fenalaştı. Durumu fark eden diğer yolcular derhal şoförü bilgilendirdi.

Otobüs şoförü Muhammet Ali Taş, zaman kaybetmemek amacıyla güzergâhını değiştirdi ve aracı doğrudan Tokat Devlet Hastanesi acil servisi önüne yönlendirdi. Yolcuyu sağlık ekiplerine teslim eden Taş, kısa süre sonra normal güzergâhına dönerek seferine devam etti. Olayın tamamı, otobüste bulunan araç içi güvenlik kamerasına kaydedildi.

şoförün anlatımı:

Olayı anlatan Muhammet Ali Taş, dönüş seferinde genç bir yolcunun rahatsızlandığını gördüğünü söyledi. Ambulans çağrılmasını öneren yolculara karşın, Taş "Zaman kaybetmemek için bir an önce hastaneye gidelim" diyerek hareket ettiğini belirtti. Taş, yolcunun kendinde olmadığını, sedyeyle içeri alındığını ve şu anki sağlık durumunu bilmediğini ifade etti.

kooperatiften açıklama:

S.S. 3 No’lu Tokat Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Şükrü Süer ise şoföre duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti. Süer, "İnsanların can ve mal güvenliği bizlere emanettir" diyerek, araçlardaki çevrim içi kameralar, panik butonları ve şoförlerin koordinasyonuyla halkın her türlü yardımına hazır olunduğunu vurguladı.

Olayla ilgili olarak yapılan müdahale, hem şoförün hızlı kararı hem de yolcuların durumu zamanında bildirmesi sayesinde titizlikle yürütüldü. Güvenlik kameralarında kayıtlı görüntüler, olayın anbean belgelenmesini sağladı.

YAŞANANLAR OTOBÜSÜN ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI.