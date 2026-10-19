Aileyi merkeze alan jandarma eğitimi Sinanpaşa'da tamamlandı

Sinanpaşa'da jandarmadan halka yönelik bilgilendirme

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen eğitim programına 113 vatandaş katıldı. Çalışmada, uyuşturucu ile mücadelede aile rolünün önemi ve toplum tabanlı ihbar mekanizmalarının etkin kullanımı üzerine bilgilendirme yapıldı.

eğitimde ele alınan konular:

Çalışma kapsamında vatandaşlara 'Bağımlılığa Karşı İlk Kale: Aile' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' başlıklı konularda bilgilendirme gerçekleştirildi. Katılımcılara aile içinde farkındalık yaratmanın, erken uyarı işaretlerini görmenin ve korunma yollarının önemi vurgulandı.

UYUMA uygulaması ve ihbar mekanizması:

Ayrıca uygulamalı oturumlarda uyuşturucuyla mücadelede ihbar mekanizması olarak kullanılan UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi ve uygulamanın kullanımı anlatıldı. Katılımcılara, tespit edilen şüpheli durumlarda nasıl başvuru yapılacağı ve bilgi paylaşımının nasıl gerçekleştirileceği gösterildi.

Jandarma, bu tür eğitimlerle toplumun bilinçlenmesini sağlamayı ve aileleri sürecin merkezine koyarak suçla mücadeleyi güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Etkinlik, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN SİNANPAŞA İLÇESİNDE 113 VATANDAŞA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ.