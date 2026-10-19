Dolar 49,5491 +0,08%
Euro 55,5929 -0,10%
Bist 11.607,96 -0,97%
Altın Gram 6.672,76 +0,18%
EUR/USD 1,1216 -0,25%
Brent Petrol 108,31 -1,41%
--°

Aileyi merkeze alan jandarma eğitimi Sinanpaşa'da tamamlandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Sinanpaşa'da 113 vatandaşa 'Bağımlılığa Karşı İlk Kale: Aile' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimlerini verip UYUMA'yı tanıttı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Aileyi merkeze alan jandarma eğitimi Sinanpaşa'da tamamlandı

Sinanpaşa'da jandarmadan halka yönelik bilgilendirme

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen eğitim programına 113 vatandaş katıldı. Çalışmada, uyuşturucu ile mücadelede aile rolünün önemi ve toplum tabanlı ihbar mekanizmalarının etkin kullanımı üzerine bilgilendirme yapıldı.

eğitimde ele alınan konular:

Çalışma kapsamında vatandaşlara 'Bağımlılığa Karşı İlk Kale: Aile' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' başlıklı konularda bilgilendirme gerçekleştirildi. Katılımcılara aile içinde farkındalık yaratmanın, erken uyarı işaretlerini görmenin ve korunma yollarının önemi vurgulandı.

UYUMA uygulaması ve ihbar mekanizması:

Ayrıca uygulamalı oturumlarda uyuşturucuyla mücadelede ihbar mekanizması olarak kullanılan UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi ve uygulamanın kullanımı anlatıldı. Katılımcılara, tespit edilen şüpheli durumlarda nasıl başvuru yapılacağı ve bilgi paylaşımının nasıl gerçekleştirileceği gösterildi.

Jandarma, bu tür eğitimlerle toplumun bilinçlenmesini sağlamayı ve aileleri sürecin merkezine koyarak suçla mücadeleyi güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Etkinlik, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN SİNANPAŞA İLÇESİNDE 113 VATANDAŞA UYUŞTURUCUYLA...

AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN SİNANPAŞA İLÇESİNDE 113 VATANDAŞA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akran tartışmasına aile karıştı: üç kardeş bir çocuğu darp etti
images

Eskişehir itfaiyesi dar aralıklarda sıkışan iki dostu kurtardı
images

İstanbul valisi: konser sonrası iki ölü uyuşturucudan kaynaklandı
images

Vali Gül'ün açıklaması: konserde üç kişide farklı uyuşturucular tespit edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağ evinde sadakat: erkek hindi telef olan dişi hindinin başından ayrılmadı

Akran tartışmasına aile karıştı: üç kardeş bir çocuğu darp etti

Eskişehir itfaiyesi dar aralıklarda sıkışan iki dostu kurtardı

Nazilli'de muhtarlar gününde Gül Esin mezarı başında anıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi