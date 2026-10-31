Ceylanlı'nın yeni salonu cumhuriyet coşkusuna ev sahipliği yaptı

Ceylanlı mahallesinde yeni tesis kutlamalara açıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırıkhan ilçesinin Ceylanlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanarak hizmete açılan çok amaçlı salon, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Mahalle sakinleri ve öğrencilerin katıldığı program, yeni tesisin toplumsal yaşamda ne kadar işlevsel olacağının ilk işareti olarak değerlendirildi.

kutlamanın detayları:

Salonun açılışının de olmadığı geçirilen kutlamada, vatandaşlar bayram coşkusunu yeni mekânda bir arada yaşadı. Etkinlik boyunca mahalle halkının katılımı yoğundu; öğrenciler ve aileleri programda yer aldı. Ceylanlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Sincan, salonun mahalleye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

salonun kullanım amaçları ve başvuru:

Tesisin çok yönlü kullanılacağı belirtildi. Toplantı, seminer, kültür ve sanat etkinlikleri ile birlikte düğün, kına, nikâh, taziye ve okul etkinlikleri için de planlanan salonun, ayrıca eğitim faaliyetlerinde de değerlendirilmesi hedefleniyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, salondan yararlanmak isteyen vatandaşların organizasyonları için Alo 153 Beyaz Masa üzerinden randevu oluşturabileceğini bildirdi.

Yetkililer ayrıca Kırıkhan'da yapımı devam eden diğer çok amaçlı salonların da tamamlandıkça hizmete açılacağını belirtti. Yeni tesisin mahalle yaşamına katkı sunması ve sosyal etkinliklerin merkezi haline gelmesi bekleniyor.

KIRIKHAN’DA HİZMETE AÇILAN ÇOK AMAÇLI SALONDA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI.