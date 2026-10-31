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Antakya'da 1 yıl 1 ay 10 günlük ceza ile aranan hükümlü tutuklandı

Hatay Emniyet ekipleri, Antakya'da hırsızlık suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Ö.F.Y.'yi yakalayıp gözaltına aldı; mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 00:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antakya'da 1 yıl 1 ay 10 günlük ceza ile aranan hükümlü tutuklandı

Antakya'da aranan hükümlü yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Antakya'da bir kişiyi tespit etti. Operasyon sonucu Ö.F.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

yakalama ve işlemler:

Şahsın hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.F.Y. adli makamlara sevk edildi.

mahkeme kararı ve teslim:

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ö.F.Y., mahkeme kararının ardından cezaevine teslim edildi.

ANTAKYA’DA HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

ANTAKYA’DA HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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