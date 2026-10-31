Antakya'da 1 yıl 1 ay 10 günlük ceza ile aranan hükümlü tutuklandı

Antakya'da aranan hükümlü yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Antakya'da bir kişiyi tespit etti. Operasyon sonucu Ö.F.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
yakalama ve işlemler:
Şahsın hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.F.Y. adli makamlara sevk edildi.
mahkeme kararı ve teslim:
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ö.F.Y., mahkeme kararının ardından cezaevine teslim edildi.
ANTAKYA’DA HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.
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