AK Parti genel merkezi türk dünyasına açık bir dayanışma evi olarak tanımlandı

kurultay geleneğinin tarihi ve vurgusu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen panele katılarak kurultay kavramının Türk siyasi hafızasındaki yerini anlattı. Zorlu, kurultayın kadim Türk yönetim geleneğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, Batı kaynaklı olduğu yönündeki değerlendirmelere rağmen Türklerin çok eski dönemlerde istişare ve ortak karar alma mekanizmalarını geliştirdiğini ifade etti.

Zorlu, kurultay anlayışının öne çıkan özelliklerini; hükûmdarla istişare, dayanışma ve iktidarın meşruiyetinin paylaşılması şeklinde özetledi. Bu geleneğin modern dönemde de iz bıraktığını, örneğin Kazakistan'da parlamentonun resmi adlandırılmasında kurultay kavramının kullanılmasının bu bağlamda önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

türk dünyasıyla ilişkiler ve kapıların açık olması:

Konuşmasında "AK Partimiz, bu Genel Merkez; Türk dünyasının ve bütün gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin evidir. Her zaman kapımız sonuna kadar açıktır" sözlerine yer veren Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hareket ettiklerini ve kök değerlerle çağdaşlaşma arasında bir denge kurma gayreti içinde olduklarını aktardı.

Zorlu'nun mesajı, parti merkezinin sadece siyasi bir yapı olmadığını, aynı zamanda Türk dünyasıyla kültürel ve siyasi dayanışmayı güçlendiren bir platform olarak görüldüğünü ortaya koydu. Programda yer alan değerlendirmeler, kurultay geleneğinin hem tarihî hafıza hem de devletleşme pratikleriyle nasıl bağdaştığına dair tartışmaları derinleştirdi.

türkiye-kazakistan ilişkileri ve zirve hazırlıkları:

AK Parti yetkilisi, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin son dönemde ivmelendiğini belirtti. Dış ticaretin yaklaşık 8 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyen Zorlu, liderlerin belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda hızlı adımlar atılmaya devam edildiğini ifade etti.

Zorlu, 29-30 Ekim tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TDT 13. Devlet Başkanları Zirvesi'nin önemine işaret ederek, zirvede katılımcı devletlerin liderleriyle yeni bir yüzyıla ilişkin yol haritası niteliğinde kararların ele alınacağını aktardı. Ayrıca Zorlu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in 28 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret etmesinin öngörüldüğünü belirtti ve Tokayev'in Ankara'da Türk milletiyle bir arada olacağını ifade etti.

katılımcılar ve program detayları:

Panele, Zorlu'nun yanı sıra Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Sapiyev Yerkebulan Onalbekuly, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Türk dünyasından temsilciler katıldı. Program kapsamında ayrıca "Kurultay Fenomeni" kitabının Türkçe baskısının tanıtımı yapıldı.

Zorlu'nun konuşmaları ve panel tartışmaları, Türkiye'nin tarihî yönetim kültürüne atıf yapan bir perspektifle, güncel diplomasi ve bölgesel iş birliği gündemini bir arada ele aldı. Tartışmalar; tarihî hafızanın devletleşme süreçlerine nasıl yansıdığı, kurultay geleneğinin modern siyaset içindeki yeri ve bölgesel ortaklıkların güçlendirilmesi gerekliliği etrafında yoğunlaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "AK Partimiz, Türk dünyasının ve bütün gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin evidir"