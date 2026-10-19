İş Bankası COP31'de yeşil dönüşüm için finans ve ortaklıkları öne çıkarıyor

İş Bankası'nın COP31 katılımı ve öncelikleri:

İş Bankası, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın 31. oturumu olan COP31 etkinliğinde "İklim Destekçisi" statüsüyle yer alıyor. Zirve, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Banka, bu platformda Türkiye'nin çevresel ve sosyal açıdan güçlü, dayanıklı dönüşümüne katkı sağlayan uygulamalarını ve çözümlerini uluslararası paydaşlarla buluşturmayı hedefliyor.

Strateji ve somut hedefler:

İş Bankası, COP31 süresince diyalog, uzlaşı ve aksiyon ekseninde hareket ederek; enerji dönüşümü, iklim finansmanı, karbonsuzlaşma, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim, denizler, gıda ve tarım gibi başlıklarda somut uygulama örnekleri ve finansman modelleri sunacak. Bankanın amacı, iklim hedeflerinin yatırım ve projelere dönüşmesine katkı sağlayacak iş birlikleri kurmak ve reel ekonominin dönüşümünde finansın rolünü güçlendirmek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Ebru Özşuca, iklim krizinin iş süreçleri, yatırım ihtiyaçları ve rekabet gücü üzerindeki etkisine dikkat çekerek, müşterilerin dönüşüm ihtiyaçlarını anlamanın, projelerin uygulanabilir ve finanse edilebilir olmasını sağlamanın önemini vurguladı. Özşuca ayrıca COP31'in Türkiye'nin yeşil kalkınma hamlesini uluslararası alanda duyurmak için eşsiz bir zemin sunduğunu belirtti.

Tematik diyaloglar ve iş birlikleri:

Zirve boyunca İş Bankası; sektörlerden lider isimlerin katılımıyla tematik diyaloglar, atölye çalışmaları ve taraflar arası görüşmeler düzenleyecek. Banka, yenilenebilir enerji finansmanından tarımda verimliliğin artırılmasına, kadın girişimciliğinin desteklenmesinden KOBİ’lerin yeşil dönüşümüne kadar geniş bir yelpazede uygulamalarını paylaşacak. Bu çalışmaların hedefi, saha düzeyinde uygulanabilir projeler için gerekli sermayeyi doğru alanlara yönlendirmek ve ortak akıl ile sürdürülebilir çözümler üretmek.

İş Bankası, zirvede kurulacak iş birliklerinin kalıcı etkiler bırakmasına önem veriyor ve Yeşil Bölge'de somut çözümlere, stratejik ortaklıklara ve finansın dönüşümdeki rolüne odaklanacağını açıkladı. Bankanın uzun yıllara dayanan finansman deneyimi ve sektörler arası projelerden elde ettiği birikim, COP31 gündeminde sunacağı başlıca katkılar arasında yer alıyor.

Finans, bilim, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren yaklaşımlar üzerinden hareket eden İş Bankası, COP31'de paylaştığı projelerin biyolojik çeşitlilik, doğal ekosistemlerin onarımı ve yenilikçi teknolojilerin uygulanabilirliği açısından da örnek teşkil etmesini amaçlıyor. Banka, bu sayede Türkiye'nin üretim kapasitesine, rekabet gücüne ve uzun vadeli dayanıklılığına katkı sağlamayı sürdürecek.

İŞ BANKASI, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI COP 31’DE, “İKLİM DESTEKÇİSİ” OLARAK YER ALIYOR. BANKA, TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ VE DAYANIKLI GELECEĞİNE KATKI SAĞLAYAN ÇALIŞMALARINI ULUSLARARASI PAYDAŞLARLA BULUŞTURURKEN, İKLİM HEDEFLERİNİN SOMUT YATIRIMLARA DÖNÜŞMESİNİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLERE VE İŞ BİRLİKLERİNE ODAKLANACAK.