Müslim Sarı: Özgür Özel İzmir'den özür dilemeli, kopuşların telafisi başlamalı

CHP İzmir il başkanlığında düzenlenen basın toplantısı:

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, İzmir'de düzenlenen basın toplantısında belediye başkanlarının parti değiştirmesini eleştirdi. Toplantıya İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ebru Okay, il yönetimi, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Adaylık kararları ve sorumluluk:

Sarı, özellikle Cemil Tugay'ın büyükşehir belediye başkanlığı aday gösterilmesi sürecinden başlayarak AK Parti'ye geçişine uzanan gelişmeleri eleştirdi. Adaylık kararlarını alanların sonuçlarına katlanması gerektiğini vurgulayan Sarı, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek adaylığı onaylarken kefil olduğunu hatırlattı ve 'Siyasette özeleştiri yapılmalıdır' dedi. Sarı, Özel'in adaylık dönemindeki sözlerine atıf yaparak, 'Şimdi de diyor ki; 'Elim kırılsaydı da ben onu aday yapmasaydım'. Siyasette böyle bahaneye yer yok' değerlendirmesini yaptı.

Sarı, Özel'e yönelik çağrısını netleştirerek, 'Çıkıp özeleştiri yapacak, İzmir halkından özür dileyeceksiniz. Bu süreci olağanlaştırmamız gerekir' ifadelerini kullandı. Ayrıca Özel'in sözleri üzerinden 'sütte leke var, Tugay'da yok' şeklindeki savunmanın tutarsızlığına işaret etti.

Yuvaya dönme çağrısı ve İzmir'in rolü:

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın YENİ Parti'den istifa ederek bağımsız kalma kararına da değinen Sarı, partide ideolojik bir ayrışma olmadığını belirterek 'Atatürk'ün partisinde buluşmanın' önemine vurgu yaptı ve Erdoğan başta olmak üzere geçen isimlere yuvaya dönme çağrısı yaptı.

Sarı, YENİ Parti'ye geçenlerle temasların sürdüğünü ve yılbaşından sonra CHP'ye geçişlerin hızlanacağını düşündüğünü söyledi. İzmir'deki durumun sembolik önemine dikkat çeken Sarı, kentteki siyasi tablonun geri dönüş süreçlerine öncülük edeceğini savunarak '29 belediyeden 4 belediye başkanı' bilgisini hatırlattı ve kırılmaların İzmir'den başlayacağını dile getirdi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere de değinen Sarı, parti içindeki düzen ve disiplin sağlandığında yurt gezilerinin artacağını, belirli bir dönem sonra Özgür Özel'in kamuoyunda zor duruma düşebileceğini ifade etti. Toplantıda vurgulanan ana tema, alınan kararların sorumluluğu, şeffaflık ve parti içi hesap verebilirliğin gerekliliğiydi.

SOLDAN SAĞA: CHP YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYESİ EBRU OKAY, CHP PARTİ SÖZCÜSÜ VE YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MÜSLİM SARI, CHP İZMİR İL BAŞKANI UTKU GÜMRÜKÇÜ,