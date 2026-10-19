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Erdoğan: milletimizin umudunu kırmaya çalışanlara karşı teyakkuzda olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Muhtarlar Günü buluşmasında, umudun ve birliğin korunması için sürekli teyakkuz çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan: milletimizin umudunu kırmaya çalışanlara karşı teyakkuzda olacağız

Erdoğan muhtarlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen "Muhtarlar Günü Buluşması" programında muhtarlarla bir araya geldi ve önemli mesajlar verdi. Toplantıda, toplumun birliğini ve vatandaşların moralini hedef alan girişimlere karşı kararlı duruş vurgulandı.

vurgulanan ana mesaj:

Erdoğan, konuşmasında toplumun ortak umutlarını hedef alan eylemlere dikkat çekerek, bu tür girişimlere karşı devlet ve vatandaş olarak teyakkuzda olunacağını belirtti. Konuşmada öne çıkan ifadelerden biri şu şekilde aktarıldı: Milletimizin umudunu kırmaya, moralini bozmaya, aramıza nifak duvarları örmeye çalışanlara karşı her zaman teyakkuz halinde olacağız.

muhtarlara hitap ve birlik çağrısı:

Program çerçevesinde Cumhurbaşkanı, muhtarların yerel düzeydeki rolüne atıfta bulunarak birlik ve dayanışmanın önemine değindi. Muhtarlarla yapılan görüşmede, toplumun huzurunu ve birliğini korumanın gerekliliği tekrarlandı ve bu hedef doğrultusunda her kesimin sorumluluğu vurgulandı.

Toplantıda yapılan açıklamalar, merkezi yönetim ile yerel temsilciler arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve ortak hareket etmenin önemi üzerinde durdu. Cumhurbaşkanının ifadeleri, toplumun birlikte hareket ederek olası ayrıştırıcı girişimlere karşı dirençli olması gerektiği mesajını güçlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Milletimizin umudunu kırmaya, moralini bozmaya, aramıza nifak duvarları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin umudunu kırmaya, moralini bozmaya, aramıza nifak duvarları örmeye çalışanlara karşı her zaman teyakkuz halinde olacağız"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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