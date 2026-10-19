Manisa'da belediyecilikte ölçüt değişiyor: hizmet hayatı kolaylaştırmalı

Manisa'da belediyecilikte öncelik vatandaş olmalı

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa ziyaretinde yerel yönetimlerin hizmet anlayışını vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştırmaya odaklaması gerektiğini belirtti. Köse, belediyeciliğin yalnızca yol ve altyapı işleriyle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

Hizmet önceliklerinin sahada belirlenmesi:

Köse, yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birinin vatandaşın ihtiyacını sahada doğru tespit etmek olduğunu söyledi. Belediyeciliğin makam odalarından değil sahadan yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Köse, mahallelerde yaşayanların beklentilerinin doğrudan dinlenmesi ve hizmet önceliklerinin buna göre belirlenmesinin önemini anlattı.

Özellikle altyapı, ulaşım, temizlik, yeşil alanlar ve sosyal destek hizmetlerinin düzenli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirten Köse, yapılan hizmetlerin vatandaşın hayatındaki karşılığının ölçülmesinin şart olduğunu ifade etti.

Şeffaflık, ortak akıl ve uzun vadeli planlama:

Köse, belediyelerin kullandığı kamu kaynaklarının vatandaşın vergileriyle oluştuğunu hatırlatarak şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bütçelerin, projelerin ve harcamaların mümkün olduğunca açık paylaşılmasının yönetime duyulan güveni artıracağını kaydetti.

Manisa'nın nüfus yapısı, sanayisi, tarımı ve kentleşme dinamiklerinin birlikte değerlendirilerek uzun vadeli şehir planlaması yapılması gerektiğini belirten Köse, belediyelerin üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla daha fazla iş birliği yapmasını önerdi. Ulaşım, çevre, deprem hazırlığı ve yeşil alanların birbirinden ayrı düşünülmemesi gerektiğini vurguladı.

Köse ayrıca sosyal belediyecilik anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler ve dar gelirli vatandaşlar için yönelik hizmetlerin artırılmasının önemine işaret etti. Yerel yönetimlerin vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduğu, kaynakların etkin kullanıldığı ve hizmetlerin ölçülebilir şekilde takip edildiği bir yaklaşımın Manisa'nın gelişimine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, MANİSA’DA YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET ANLAYIŞININ VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAYA ODAKLANMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, BELEDİYECİLİKTE ŞEFFAFLIK, ULAŞILABİLİRLİK VE HİZMET ÖNCELİKLERİNİN DOĞRU BELİRLENMESİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.