İstanbul boğazı'nda güvenlik alarmı: Nelsa tankeri için trafik çift yönlü durduruldu

Boğaz geçişi güvenlik önlemleri altında tamamlandı

Karadeniz'de 20 Temmuz'da Novorossiysk yakınlarındaki CPC terminaline yönelik İHA saldırısında hedef alınmış olan Kamerun bandıralı ham petrol tankeri Nelsa, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Geçiş süresince yetkililer, trafiği kontrol altında tutmak için kapsamlı tedbirler aldı.

Geçiş operasyonu:

274 metre uzunluğunda ve 48 metre genişliğindeki dev tankerin Boğaz'dan geçişi esnasında, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-3, Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-8, Kurtarma-9 ve Kurtarma-12 römorkörleri ile KIYEM-5 botu, tankere refakat ederek güvenli geçişe eşlik etti.

Gözlem ve görüntü kayıtları:

Geçiş anları havadan görüntülendi; görüntülerde tankerin eskort düzeni ve Boğaz trafiğinin kontrol altına alınmış olduğu görüldü. Yetkililer, olası risklere karşı koordinasyonun sağlandığını ve operasyonun planlı şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

Olayın kökeni, 20 Temmuz'daki İHA saldırısı ile ilişkilendiriliyor ve tankerin güvenli limanlara ulaşımı ile çevre ve insan güvenliğinin korunmasına öncelik verildiği vurgulanıyor. Mevcut bilgiler kapsamında geçiş sırasında herhangi bir can veya çevre kaybına dair yeni bir veri paylaşılmadı.

RUSYA'NIN NOVOROSSİYSK LİMANI YAKINLARINDAKİ CPC TERMİNALİNDE İHA SALDIRISINA UĞRAYAN KAMERUN BAYRAKLI "NELSA" İSİMLİ DEV HAM PETROL TANKERİNİN İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENİRKEN, BOĞAZ ÇİFT YÖNLÜ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI.