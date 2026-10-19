Erdoğan uyardı: külliyede 'kendi eviniz gibi' davranmak rahatsızlık yaratıyor

cumhurbaşkanından muhtarlara uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Muhtarlar Günü buluşmasında katılımcılara hitap etti. Konuşmasında, toplantı ortamına ilişkin hassasiyete dikkat çekti ve muhtarların davranışlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ne söyledi:

Erdoğan, salonda gözlemlediği rahatsızlığın kaynağıyla ilgili olarak açık konuştu: "Rahatsızlıklarının sebebi bizim burada hasbihal etmemiz asla değildi. Rahatsızlıklarının sebebi, sizin buraya kendi evinize gelir gibi gelmenizdi". Bu ifadeyle, konuşma usulü ve toplantı disiplinine ilişkin beklentilerini vurguladı.

tutum ve mesajın yansımaları:

Erdoğan'ın sözleri, bir yandan muhtarlara yönelik protokol ve saygı beklentisini hatırlatırken, diğer yandan temsilî görevlerin kamusal sorumluluk taşıdığı mesajını içeriyor. Hitap ettiği kitlenin yerel yönetimdeki rolü ve iletişim biçimleri hakkında yorum yapan lider, söyleminde davranış değişikliğine davet etti.

Muhtarlar Günü buluşması çerçevesinde yapılan bu vurgu, toplantının gündemindeki diğer konuların yanında katılımcıların tutumuna dair disiplin ve nezaket standartlarının önemini yeniden gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rahatsızlıklarının sebebi bizim burada hasbihal etmemiz asla değildi. Rahatsızlıklarının sebebi, sizin buraya kendi evinize gelir gibi gelmenizdi"