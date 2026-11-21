ortak çalışma ve amaçları:

Akbank ve Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), COP31 çerçevesinde gayrimenkul sektörünün yeşil dönüşümünü hızlandırmak üzere ortak bir çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmalarıyla sektörün yatırım öncelikleri, dönüşümün önündeki engeller ve finansman ihtiyacı değerlendirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda ticari binalar, endüstriyel binalar ve konutlar için farklı ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

dönüşümün kapsamı ve öncelikli alanlar:

Ortak yaklaşım, mevcut yapı stokunun karbonsuzlaşması ile iklim dayanıklılığının artırılmasını bütüncül bir bakışla ele alıyor. Fiziksel iklim risklerinin belirlenmesi, bu riskleri azaltmaya yönelik yatırım ihtiyaçlarının ortaya konulması ve bu yatırımlara uygun finansman ile danışmanlık modellerinin oluşturulması çalışmanın merkezinde yer alıyor. Banka, dernek üyelerinin enerji ve su verimliliği, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir iklimlendirme, makine ve ekipman yenileme ile yeşil bina ve üretim süreçlerinin modernizasyonu gibi alanlardaki yatırımlarına çözümler sunacak.

finansman modelleri ve tedarik zinciri desteği:

Projelerin niteliğine göre nakdî ve gayrinakdî finansman seçenekleri sağlanması planlanıyor; böylece gayrimenkul yatırımlarının farklı aşamalarında ortaya çıkan dönüşüm ihtiyaçları aynı yapı içinde karşılanabilecek. İş birliği ayrıca tedarik zincirindeki aktörleri de kapsıyor; inşaat ve taahhüt şirketlerinin döngüsel ve daha düşük çevresel etkiye sahip malzemelere erişimini kolaylaştırmak için malzeme alımlarına yönelik finansman modelleri geliştirilecek. Tedarik zinciri finansmanı çözümleriyle üreticilerin, yüklenicilerin ve tedarikçilerin dönüşüm yatırımlarına katılımı güçlendirilmeyi amaçlıyor.

eğitim, saha deneyimi ve ölçeklendirme:

Akbank ve GYODER, sektör üyelerine yönelik sürdürülebilir finansman ve sürdürülebilirlik eğitimleri düzenlemeyi, sahadan edinilecek deneyimlerle çalışmayı sürekli iyileştirip daha geniş bir üye ve proje ağına taşımayı planlıyor. Amaç, dönüşüm ihtiyaçlarını belirleyip bunları karbonsuzlaşma, enerji ve su verimliliği, yenilenebilir enerji ve döngüsel malzeme kullanımı gibi somut yatırım alanlarıyla eşleştirerek uygulanabilir çözümler üretmek.

yetkili açıklamaları:

Emre Özben, Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı, iş birliğini değerlendirirken şunları söyledi: "Gayrimenkul sektöründe bugün alınan yatırım kararları enerji ve su tüketiminden iklim risklerine, işletme maliyetlerinden yapıların uzun vadeli dayanıklılığına kadar pek çok sonucu belirliyor. Bu nedenle dönüşümü yalnızca yeni yeşil binaların finansmanı olarak değil, mevcut ticari ve endüstriyel binalar ile konutların verimliliğini ve dayanıklılığını artıracak bütüncül bir yatırım gündemi olarak ele almalıyız."

Neşecan Çekici, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı, sektöre dair yaklaşımı şöyle özetledi: "Mevcut yapı stokunun enerji ve su verimliliğinin artırılması, karbon ayak izinin azaltılması, iklim risklerine karşı daha dayanıklı hale getirilmesi ve döngüsel ekonomi ilkelerinin yapı üretim süreçlerine entegre edilmesi de bu dönüşümün ayrılmaz parçaları. Bu ölçekte bir dönüşümün gerçekleşebilmesi için güçlü finansman modellerine, bilgi paylaşımına ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren iş birliklerine ihtiyacımız var."

Akbank ve GYODER iş birliği, COP31’in Türkiye’de düzenlendiği dönemde finans sektörü ile gayrimenkul sektörünün ortak akılla hareket etmesine zemin hazırlamayı ve yeşil dönüşümü sektörün sürdürülebilir yatırım ve üretim süreçlerinin temel bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

AKBANK KURUMSAL VE YATIRIM BANKACILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMRE ÖZBEN (SOLDA), GYODER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NEŞECAN ÇEKİCİ (SAĞDA)