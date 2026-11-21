Davanın ikinci gününde savunma ve duygusal anlar

Bolu Belediyesi'nde bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu yöntemle yüklenici firmaya 34.288.376 lira fazla ödeme yapıldığı ve gerçeğe aykırı belgeler düzenlendiği iddiasıyla açılan davanın ikinci gününde tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın mahkemede savunma yaptı. Dava, Bolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor ve toplam 21 sanık arasından 4'ü tutuklu olarak yargılanıyor.

İddialara ilişkin temel savunma:

Özaydın, savunmasında 2013'te memuriyete başladığını, 13 yıldır kamu görevlisi olarak görev yaptığını belirterek suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Özaydın, "81 gündür" cezaevinden, evinden ve ailesinden uzağında olduğunu söyledi. Yüklenici firmaya fazla ödeme yapıldığı iddiasına itiraz eden Özaydın, bilirkişinin değerlendirmesinin yanlış yorumlandığını savundu ve "Bir aracın 7/24 çalışması mümkün değildir" diyerek çalışma şartları, vardiya düzeni ve araçların arıza durumlarına ilişkin düzenlemelere dikkat çekti.

Bilirkişi raporları, yetki ve imza tartışması:

Özaydın, bilirkişi raporlarının birim fiyat teknik cetvelinden bahsetmediğini, araçların aylık olarak idarenin hizmetine sunulduğunu ve farklı vardiya uygulamalarının söz konusu olduğunu belirtti. Puantaj kaynaklı hataların küçük tutarlar çıkarabileceğini, ancak ortaya konan miktarın bu şekilde açıklanamayacağını söyledi. Ayrıca 2024 yılında verdiği "olur" yazısının ihale onayı niteliğinde olmadığını; ödeme ve hak edişlerin ödenmesi konusunda kendisinin imza ve yetkisinin bulunmadığını savundu.

Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu aralarında Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B., Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T. ile yüklenici firma yetkilileri F.G., F.L. ve Y.E. tutuklandı. Başka bir davadan tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan da soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasındaydı; avukat itirazları üzerine B.T., F.L. ve Y.E. tahliye edildi.

Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" bulunuyor. Özaydın, hiçbir menfaatinin olmadığını, paranın nasıl organize edildiğine dair delil gösterilmediğini söyledi ve hakkındaki tüm suçlardan beraat talep etti.

Savunmasının sonunda aile geçmişine değinen Özaydın, "Ben engelli bir işçi babanın kızıyım" diyerek suçlamaları kabul etmediğini tekrar etti ve iddiaların aydınlatılmasını istedi.

BOLU ADALET SARAYI (ARŞİV)