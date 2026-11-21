Ermenek'te dalında kalan binlerce elma için tüccar çağrısı

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Büyükkarapınar köyünde elma üreticileri, bu yıl elde ettikleri yüksek rekoltenin önemli bir bölümünün ağaçlarda kaldığını belirterek tüccar talep ediyor. Bölge üreticileri, yaklaşık 5 bin ton üzerinde gerçekleşen rekoltenin yalnızca 1.000 ton kadarının toplandığını, geri kalan yaklaşık 4.000 ton elmanın dalında beklediğini ifade etti.

Büyükkarapınar'ın iklimi ve elmaların özellikleri

Taşeli yöresi ve Orta Toros Dağları kuşağı içinde yer alan köyün coğrafi konumu ile geçiş niteliğindeki iklimi, üreticilere göre elmalara özgün bir aroma kazandırıyor. Üretici Hüseyin Özdemir, köyün karasal ile Akdeniz iklimleri arasında kalan yapısının ayrı bir tat ve lezzet oluşturduğunu, bu nedenle ürünlerinin Türkiye’deki en kaliteli elma çeşitlerinden biri olduğunu savundu. Özdemir, ürünlerin kalitesinin her hâl veren koşulda hissedildiğini ve alıcıya kendini kabul ettirdiğini söyledi.

Fiyat ve pazarlama endişeleri

Üreticiler, pazarlama kanallarının yetersizliğinden dolayı ellerindeki ürünün değer bulamadığını vurguluyor. Üretici İrfan Teper, meysuluk olarak nitelendirilen elmalara 2-2,5 lira, daha kaliteli olanlara ise 10 lira fiyat verildiğini belirterek bunun yetersiz olduğunu kaydetti. Teper ve diğer üreticiler, köylerinde hâlihazırda tüccar bulunmadığını, tüccarların bölgeye gelerek ürünleri yerinde görmelerini istediklerini söyledi.

Üreticiler ayrıca köy büyüklerinden ve yetkililerden, pazara erişimi kolaylaştıracak tüccar yönlendirmeleri veya çözüm önerileri talep ediyor. Ürünlerin büyük emekle yetiştirildiğini vurgulayan köylüler, hasadın devam ettiği bu dönemde tüccar katkısının hem üretici gelirini hem de bölge ekonomisini doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor.

KARAMAN’IN ERMENEK İLÇESİNE BAĞLI BÜYÜKKARAPINAR KÖYÜNDE ELMA ÜRETİCİLERİ, BU YIL 5 BİN TONUN ÜZERİNDE REKOLTE ELDE ETTİKLERİNİ BELİRTEREK, DALINDA KALAN YAKLAŞIK 4 BİN TON ELMANIN SATILABİLMESİ İÇİN TÜCCARLARA ÇAĞRIDA BULUNDU.