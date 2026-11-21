Ziyaret ve tanışma

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan GTB heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Ankara'da makamında ziyaret etti. Yeni dönem 2026-2030 organ seçimleri sonrasında gerçekleştirilen ziyarette, heyet ile Hisarcıklıoğlu karşılıklı tanışma ve tebrik ifadeleriyle görüşmeyi açtı.

Ziyarette ele alınan konular:

Toplantıda Gaziantep'in üretim ve ticaret potansiyeli ile tarım ve gıda sektörü değerlendirmeleri yapıldı. Görüşmede ayrıca iş dünyasının gündemindeki ekonomik gelişmeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunuldu. Hisarcıklıoğlu, GTB'nin kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yaptığı katkılara dikkat çekerek, "Şimdi ülkemiz ve iş dünyamız için el birliğiyle çalışma zamanı" dedi ve yeni seçilen yöneticileri tebrik etti.

GTB'nin öncelikleri ve projeleri:

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, TOBB ziyareti sırasında nazik kabul için teşekkür ederek, yeni dönemde üretim, ticaret ve tarımsal kalkınmayı destekleyen çalışmalara öncelik vereceklerini vurguladı. Tiryakioğlu, Gaziantep'in güçlü sanayi altyapısı, tarımsal üretim potansiyeli ve girişimcilik kültürüyle Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti ve ortak akıl ile kurumlar arası iş birliğinin önemine değindi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise yeni dönemde üretimi, tarımsal ticareti ve gıda sanayisini güçlendirecek projelere öncelik verileceğini söyledi. Akıncı, GTB'nin bugüne kadar Türkiye’nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposu, Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi ile Et Borsası ve Et Hali gibi yatırımları hayata geçirdiğini hatırlattı ve Hububat Emtia Merkezi projesi için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Hububat Emtia Merkezi'nin, Gaziantep’in tarımsal ticaret altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir yatırım olacağı, hububat ticaretinin daha modern, düzenli ve etkin şartlarda yürütülmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Ayrıca GTB'nin coğrafi işaret çalışmalarına da değinildi; Borsa tarafından bugüne kadar 24 ürünün coğrafi işaret tescilinin gerçekleştirildiği ve bunlar arasında Antep Fıstık Ezmesi ile Gaziantep Lahmacunu'nun Avrupa Birliği tarafından tescillendiği vurgulandı.

Akıncı, yerel ve geleneksel ürünlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının, bu ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda bilinirliğinin artırılmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti. GTB'nin yeni dönemde de TOBB ile güçlü iş birliği içinde Gaziantep ekonomisine değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceği kaydedildi.

Görüşme, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.

GTB HEYETİ, TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ