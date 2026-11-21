Ataşehir dolandırıcılık soruşturması

İstanbul Ataşehir'de 11 Kasım tarihinde meydana gelen olayda, G.Ş. isimli vatandaş telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle, adresine gelen bir kişiye toplam 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını teslim etmiştir. Mağdurun şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlatmıştır.

Olayın seyri:

Polis ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmaları ve teknik takipler sonucunda, ziynet eşyalarını teslim alan şahıstan başlayarak kuyumcu ve kripto para bağlantılarına kadar uzanan bir dolandırıcılık ağı deşifre edilmiştir. Soruşturmada mağdurun beyanları ile teknik veriler birleştirilerek şebekenin işleyişi tespit edilmiştir.

Operasyon ve yakalamalar:

Çalışmalar kapsamında, eşyaları teslim aldığı belirlenen B.K. 14 Kasım'da Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda yakalanmış; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle 16 ve 17 Kasım tarihlerinde şebeke ile bağlantılı olduğu belirlenen aracı Y.M., kuyumcu T.Y., kripto para işlemleriyle bağlantılı R.U. ve diğer aracı S.S. gözaltına alınmıştır. Dosyada T.Y. ve S.S.'nin üçer suç kaydının bulunduğu kaydedilmiştir.

Operasyonlarda yapılan aramalarda toplam 188 gram altın ele geçirilmiş ve muhafaza altına alınmıştır. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edilmiş; yürütülen soruşturmalar sonucunda operasyonlarda yakalanan 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANIRKEN, OPERASYONLARDA 188 GRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ.