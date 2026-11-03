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Akçadağ ceza infaz kurumunda müdahale ve tahliye senaryosu sınandı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Akçadağ Ceza İnfaz Kurumunda sirenlerle başlayan tatbikatla müdahale, gözaltı ve tahliye prosedürlerini test etti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 18:02

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akçadağ ceza infaz kurumunda müdahale ve tahliye senaryosu sınandı

Tatbikatın yürütülüşü:

Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumunda olağanüstü hal tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatı düzenleyen kurum Malatya İl Jandarma Komutanlığı oldu ve eğitim senaryosu kampüs içindeki güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi esas alınarak kurgulandı.

Senaryo ve uygulama detayları:

Sahneye sirenlerin çalmasıyla giren jandarma ekipleri, cezaevi kampüsünde eylem yapan mahkumlara müdahale etti. Senaryo kapsamında gözaltı işlemleri ve şüphelilerin jandarma araçlarıyla cezaevinden çıkarılması canlandırıldı. Uygulama hem personel hem de araç koordinasyonunun denendiği adımlardan oluştu.

Amaç ve sonuç değerlendirmesi:

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, tatbikat görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak çalışmanın personelin müdahale ve koordinasyon kabiliyetini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu tür senaryoların amacı, olası acil durumlara karşı tepki süresini kısaltmak ve prosedürlerin uygulanabilirliğini doğrulamaktır.

Tatbikatın planlı ve aşamalı biçimde icra edilmesi, rol dağılımı ve lojistik destek uygulamalarının test edilmesi bakımından önem taşıdı. Yetkililer, eğitimlerin düzenli olarak tekrarlanmasının güvenlik standartlarının korunmasında etkili olduğunu belirtti.

AKÇADAĞ CEZAEVİNDE OLAĞANÜSTÜ HAL TATBİKATI

AKÇADAĞ CEZAEVİNDE OLAĞANÜSTÜ HAL TATBİKATI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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