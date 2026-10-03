Solotürk şöleni Hevsel Bahçeleri ve İçkale semalarında yankılandı

Solotürk gösterisi Diyarbakır semalarında:

Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi Solotürk, Diyarbakır’ın tarihi mekanları arasında yer alan Hevsel Bahçeleri ve İçkale çevresinde uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık 8 bin yıldır kesintisiz tarımsal faaliyetin sürdüğü Hevsel Bahçeleri ile kentin ilk yerleşim yeri olarak bilinen binlerce yıllık tarihe sahip İçkale üzerinde düzenlenen gösteriyi binlerce kişi heyecanla izledi.

Gösterinin atmosferi ve izleyici katılımı:

Uçuşlar, surlara ve tarihî dokunun çevresine toplanan kalabalık tarafından izlendi. İzleyiciler arasında özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun şekilde surlara yöneldiği, gösterinin büyük bir dikkat ve coşkuyla takip edildiği bildirildi. Etkinlik boyunca izleyicilerin adeta nefeslerini tutarak yarım saat süren gösteriyi seyrettiği öne çıktı.

Vali Murat Zorluoğlu'nun değerlendirmesi:

Vali Murat Zorluoğlu etkinlikle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Bugün Diyarbakır tarihinde ilk kez hava kuvvetlerimizin gururu SOLOTÜRK muhteşem bir gösteri yaptı. Beraber coşkuyla, heyecanla ve gururla takip ettik. Adeta herkes nefesini tutarak bu gösteriyi yarım saat süre takip etti. Tabii biraz önce buraya gelirken de surlara doğru insanların akın akın geldiğini gördük. Özellikle çocukların ve gençlerin adeta bayrağını kapanın surlara doğru yola çıkmış olduğunu gördük. Gerçekten de herkesi çok mutlu eden, çok gururlandıran ve çok heyecanlandıran muhteşem bir gösteriyi hep beraber takip ettik, izledik

Vali Zorluoğlu ayrıca şunları söyledi: Türk Hava Kuvvetlerimizle gurur duyduk, pilotlarımızla gurur duyduk. Onların hünerleriyle gerçekten çok heyecanlandık. Diyarbakır bu vesileyle Teknofest’in de bir parçası olarak böyle çok özel, hiç unutulmayacak bir güne böylece imza atmış oldu. Bu pilotlarımız bizim kendi evlatlarımız. Dolayısıyla Diyarbakırlı çocuklar da gençler de pekala bundan on beş sene sonra, yirmi sene sonra aynı şekilde burada bu gösterileri yapabilirler. Bu inancı, bu güveni onlara vermiş oldu bu gösteri. Türk Hava Kuvvetleri’ne ve emeği geçen herkese 8. Ana Jet Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz

Etkinlik, kentin tarihî dokusunun gökyüzüyle buluştuğu anlar sunarken, hem yerel halk hem de ziyaretçiler açısından unutulmaz bir gösteri olarak kayda geçti. Organizasyonun, bölgeye yönelik ilginin artmasına ve genç kuşaklarda havacılık sevgisinin pekişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ’NİN GÖSTERİ EKİBİ SOLOTÜRK, DİYARBAKIR’IN TARİHİ MEKANLARI ARASINDA YER ALAN HEVSEL BAHÇELERİ VE İÇKALE ÇEVRESİNDE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ. GÖSTERİ İZLEMEK İÇİN İÇKALE’YE GELEN BİNLERCE KİŞİ GELDİ.