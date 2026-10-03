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Araştırma üniversitesi hedefinde OMÜ'nün sağlık odaklı yükselişi

YÖK Başkanı Erol Özvar, TEKNOFEST'te OMÜ'yü ziyaret ederek sağlık alanındaki gücünün üniversiteyi araştırma üniversitesine taşıyabileceğini belirtti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 17:35

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 17:42

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EDİTÖR: İrem Özkan

Araştırma üniversitesi hedefinde OMÜ'nün sağlık odaklı yükselişi

YÖK başkanı TEKNOFEST'te OMÜ standında üniversitenin çalışmalarını inceledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) standını ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın ile bir araya gelen Özvar, üniversitenin yürüttüğü bilimsel projeler ve gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı ve öğrenci projelerini yerinde inceledi.

OMÜ'nün sağlık kapasitesi ve adaylık süreci:

Özvar, görüşmede OMÜ'nün özellikle sağlık alanındaki kapasitesine dikkat çekti. Üniversitenin sağlık üzerinden sergilediği performansın, kurumun Araştırma Üniversitesi ligine girişini destekleyebileceğini ifade etti. Özvar, üniversitelerin temel misyonunun ülkenin gelişmesine katkı sağlamak olduğunu vurgulayarak, OMÜ'nün bu misyonu yerine getirme yönünde güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Beklentiler, sorumluluklar ve rekabet ortamı:

YÖK Başkanı, aday üniversitelerin statü kazanmasında performansın belirleyici olacağını söylerken, öğretim üyeleri, öğrenciler ve idari personelin üstleneceği rollerin altını çizdi. Özvar, "üniversitelerimiz arasında çok tatlı bir rekabet var" ifadesiyle daha fazla üretim ve proje geliştirme beklentisine işaret etti. Ayrıca, sağlık kapasitesinin mühendislikle desteklenmesi hâlinde OMÜ'nün adaylıktan doğrudan asilliğe yükselebileceğini söyledi.

Ziyaret sırasında Özvar, genç araştırmacıların ve öğrencilerin teknoloji odaklı çalışmalarını inceleyerek festival atmosferine katıldı ve OMÜ yönetiminin ve akademik kadronun gayretlerini takdir etti.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR,(SAĞDA), REKTÖR PROF. DR. FATMA AYDIN ...

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR,(SAĞDA), REKTÖR PROF. DR. FATMA AYDIN (SOLDA)

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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