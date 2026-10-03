Çiftci emniyetin ilk helikopterinin simülatörünü TEKNOFEST’te deneyimledi

İçişleri Bakanı simülatörde uçuş gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftci, TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa programı kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine 1981 yılında giren ilk helikopterin simülatöründe uçuş gerçekleştirdi. Etkinlik, Şanlıurfa Havalimanında düzenlenen program çerçevesinde gerçekleştirildi ve yoğun ilgi gördü.

Helikopterin geçmişi ve simülatöre dönüştürülmesi:

Söz konusu helikopter, Alouette tipi olup Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine 1981 yılında girmiştir. Orijinal gövde, yaklaşık 2012 yılına kadar Havacılık Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verdi ve hizmet ömrünü tamamladıktan sonra eğitim amaçlı simülatör olarak kullanılmaya başlandı. Bu dönüşüm, sahada edinilen tecrübeyi yansıtan fiziki bir miras niteliği taşıyor ve havacılık eğitimine katkı sağlıyor.

Vatandaşlarla buluşma ve program akışı:

Simülatörde gerçekleşen uçuşun ardından Bakan Çiftci, alandaki ziyaretçilerle bir araya geldi; vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirdi ve taleplerini iletti. Bir ziyaretçi, “Mescid-i Aksa’da Cumhurbaşkanı’nın imam, İçişleri Bakanı’nın ise müezzin olmasını Allah’ın nasip etmesi için dua etti.” ifadesini kullandı; Çiftci bu duaya "Amin, inşallah." diyerek karşılık verdi.

Program sırasında İçişleri Bakanlığı stantları ziyaret edildi; ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı, Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü de yer aldı. Etkinlik kapsamında İçişleri Bakanlığı ile AFAD tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi ve öğrencilerle hatıra fotoğrafları çekildi.

Gözlem ve temaslar, hem kamuoyuna dönük tanıtım hem de kamu hizmetlerinin görünürlüğünü artırma amacını taşıdı. Simülatör denemesi, Emniyet teşkilatının teknoloji ve eğitim yatırımlarına dair somut bir örnek sunarken, sahadaki buluşmalar vatandaşla doğrudan iletişimin önemini bir kez daha ortaya koydu.

İçişleri Bakanı Çiftci, Emniyet envanterindeki ilk helikopterin simülatöründe uçuş gerçekleştirdi