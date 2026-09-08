Akçakoca'da hayatını kaybeden tarım işçileri memleketlerinde son yolculuğa uğurlandı

Akçakoca'da hayatını kaybeden tarım işçileri memleketlerinde uğurlandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Akkaya mevkiinde meydana gelen kazada tır ile tarım aracı olarak bilinen "patpat"ın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Olayda yaşamını yitirenlerin isimleri Hasan Cumhur, Perçin Dayan, Lütfü Demir ve Mahsun Demir olarak açıklandı.

Cenaze törenleri ve defin işlemleri:

Kazada yaşamını yitiren Lütfü Demir ve oğlu Mahsun Demir, memleketleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Nohut Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Diğer iki cenaze, Hasan Cumhur ve Perçin Dayan ise Mardin'de defnedildi. Törenlerde yakınları ve komşuları taziyelerini iletti.

Kaza yerindeki durum ve soruşturma:

Edinilen bilgilere göre kaza, Akkaya mevkiinde gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle dört kişinin yaşamını yitirdiği ve kazada toplam dokuz kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü ve yetkililerin olayın nasıl meydana geldiğini araştırdığı öğrenildi.

Olayda hayatını kaybedenler ile yaralananların Düzce'ye fındık toplamak için gittiği yönünde iddialar bulunuyor; bu iddia soruşturma kapsamında değerlendirilmekte.

HASAN CUMHUR VE PERÇİN DAYAN’IN CENAZELERİ İSE MARDİN’DE DEFNEDİLDİ.