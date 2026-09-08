Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na 3 bin 780 metrelik ek pist geliyor

çalışmaların genel görünümü:

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda inşa edilen 3 bin 780 metre uzunluğundaki yeni pist ile terminal binasında yürütülen yenileme işleri yoğun bir tempoda ilerliyor. Projenin hedefi, yeni pistin 4 Eylül 2027 tarihinde, Sivas Kongresi’nin 108. yıl dönümünde hizmete alınması olarak açıklandı.

saha, iş gücü ve iş programı:

İncelemelerde bulunan heyette Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Sivas Milletvekili Hakan Aksu yer aldı. Havalimanı Müdürü Ebubekir Taşseten ile yüklenici firma yetkilileri heyete proje aşamalarına ilişkin bilgi verdi. Proje kapsamında pistin genişliği 60 metre olacak; bağlantı ve taksi yolları ile terminal yenilemeleri de eş zamanlı gerçekleştiriliyor.

Şantiyede 162 işçi 24 saat esasına göre çalışıyor. Saha faaliyetlerinde yaklaşık 60 kamyon, greyder, kepçe ile dolgu ve sıkıştırma ekipmanları kullanıldığını belirtildi. Planlamaya göre bahar aylarına kadar zemin dolgusu, altyapı ve drenaj çalışmaları tamamlanacak; yaz döneminde üstyapı ve asfalt işleri yürütülerek açılış hedeflenecek.

işletme sürekliliği ve gerekçe:

Mevcut pistin 2005 yılında inşa edildiği hatırlatıldı. Kapsamlı bakım ve onarım gerektiren pistlerin kısa süreli kapatılması uzun süren trafik kesintilerine yol açabileceği için, havalimanının hizmet dışı kalmaması amacıyla yeni pist projesi tercih edildi. Bu kapsamda proje önceki yıl yatırım programına alındı ve konu ilgili mercilere sunuldu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile sürecin paylaşıldığı vurgulandı.

Proje tamamlandığında mevcut ana pist yolcu trafiğine hizmet vermeye devam ederken yeni pist devreye alınacak; böylece uzun süreli kapanma olmadan ek pist işletmeye açılmış olacak. Mevcut veriye göre havalimanında haftada yaklaşık 60 uçuş gerçekleştiriliyor.

Abdullah Güler yapılan incelemenin ardından çalışmaların önemine değinerek ek pist projesinin planlandığı tarihte tamamlanmasını diledi ve saha ekiplerine kolaylık temennisinde bulundu.

SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI’NDA YAPIMI SÜREN 3 BİN 780 METRE UZUNLUĞUNDAKİ YENİ PİSTİN, 4 EYLÜL 2027’DE HİZMETE AÇILMASI HEDEFLENİYOR.