Dolar 48,4484 +0,03%
Euro 56,3496 +0,16%
Bist 14.405,25 +1,79%
Altın Gram 6.914,57 -0,84%
EUR/USD 1,1628 +0,02%
Brent Petrol 96,90 +0,64%
--°

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na 3 bin 780 metrelik ek pist geliyor

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda 3 bin 780 metre uzunluğunda yeni pist ve terminal yenilemesi sürüyor; hedef hizmete açılış 4 Eylül 2027.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 19:39

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 19:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na 3 bin 780 metrelik ek pist geliyor

çalışmaların genel görünümü:

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda inşa edilen 3 bin 780 metre uzunluğundaki yeni pist ile terminal binasında yürütülen yenileme işleri yoğun bir tempoda ilerliyor. Projenin hedefi, yeni pistin 4 Eylül 2027 tarihinde, Sivas Kongresi’nin 108. yıl dönümünde hizmete alınması olarak açıklandı.

saha, iş gücü ve iş programı:

İncelemelerde bulunan heyette Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Sivas Milletvekili Hakan Aksu yer aldı. Havalimanı Müdürü Ebubekir Taşseten ile yüklenici firma yetkilileri heyete proje aşamalarına ilişkin bilgi verdi. Proje kapsamında pistin genişliği 60 metre olacak; bağlantı ve taksi yolları ile terminal yenilemeleri de eş zamanlı gerçekleştiriliyor.

Şantiyede 162 işçi 24 saat esasına göre çalışıyor. Saha faaliyetlerinde yaklaşık 60 kamyon, greyder, kepçe ile dolgu ve sıkıştırma ekipmanları kullanıldığını belirtildi. Planlamaya göre bahar aylarına kadar zemin dolgusu, altyapı ve drenaj çalışmaları tamamlanacak; yaz döneminde üstyapı ve asfalt işleri yürütülerek açılış hedeflenecek.

işletme sürekliliği ve gerekçe:

Mevcut pistin 2005 yılında inşa edildiği hatırlatıldı. Kapsamlı bakım ve onarım gerektiren pistlerin kısa süreli kapatılması uzun süren trafik kesintilerine yol açabileceği için, havalimanının hizmet dışı kalmaması amacıyla yeni pist projesi tercih edildi. Bu kapsamda proje önceki yıl yatırım programına alındı ve konu ilgili mercilere sunuldu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile sürecin paylaşıldığı vurgulandı.

Proje tamamlandığında mevcut ana pist yolcu trafiğine hizmet vermeye devam ederken yeni pist devreye alınacak; böylece uzun süreli kapanma olmadan ek pist işletmeye açılmış olacak. Mevcut veriye göre havalimanında haftada yaklaşık 60 uçuş gerçekleştiriliyor.

Abdullah Güler yapılan incelemenin ardından çalışmaların önemine değinerek ek pist projesinin planlandığı tarihte tamamlanmasını diledi ve saha ekiplerine kolaylık temennisinde bulundu.

SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI’NDA YAPIMI SÜREN 3 BİN 780 METRE UZUNLUĞUNDAKİ YENİ PİSTİN, 4 EYLÜL...

SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI’NDA YAPIMI SÜREN 3 BİN 780 METRE UZUNLUĞUNDAKİ YENİ PİSTİN, 4 EYLÜL 2027’DE HİZMETE AÇILMASI HEDEFLENİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yurt güvenliğinde iş birliği vurgulandı: Erzincan valisi VKS toplantısına katıld...
images

Metin Tokel ile Pasi Valimaki Türkiye'de bir araya geldi
images

Melikgazi'de siyaset safları değişti: Mahir Ağca AK Parti'ye katıldı
images

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde şampiyon voleybol takımları ağırlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da Türkiye-İtalya maçı için kapsamlı güvenlik hazırlığı

Bursa'dan Kumluca'ya yardım konvoyu: iki itfaiye aracı ve uzman personel gönderildi

Long Lellang yakınlarında helikopter kazası: sağlık ekibinden 5 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'da diplomasi trafiği: Hakan Fidan ile Heybet Halbusi bir araya geldi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı