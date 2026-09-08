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Melikgazi'de siyaset safları değişti: Mahir Ağca AK Parti'ye katıldı

Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Mahir Ağca, AK Parti'ye katıldı; rozeti İl Başkanı Hüseyin Okandan tarafından takıldı ve birlikte hizmet vurgulandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 19:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Melikgazi'de siyaset safları değişti: Mahir Ağca AK Parti'ye katıldı

katılım töreni:

Melikgazi Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Mahir Ağca, düzenlenen törenle resmen AK Parti saflarına katıldı. Rozet takdimi, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan tarafından gerçekleştirildi.

Tören, AK Parti Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu toplantısı sırasında yapıldı; katılımın ardından partililer kısa bir program düzenledi. Rozet takdiminin toplantı çerçevesinde yapılması, sürecin parti içinde koordinasyonla yürütüldüğünü gösterdi.

il başkanının açıklaması:

Hüseyin Okandan, yeni katılımla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Her yeni yol arkadaşımız, davamıza ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze güç katıyor. Mahir Ağca kardeşimize ailemize hoş geldin diyor, birlikte hayırlı ve güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamada birlik ve hizmet vurgusunun öne çıkması, partinin yerel düzeydeki çalışmalarına destek beklentisini yansıtıyor. Katılımın Melikgazi'deki siyasi dengelere nasıl yansıyacağı, ilerleyen dönem faaliyetleri ve meclis çalışmalarında daha belirgin hale gelecek.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) MECLİS ÜYESİ MAHİR AĞCA, AK PARTİ’YE KATILDI....

MELİKGAZİ BELEDİYESİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) MECLİS ÜYESİ MAHİR AĞCA, AK PARTİ’YE KATILDI. AĞCA’NIN ROZETİ AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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