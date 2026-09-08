Kayseri’de Yılanlar grubunun davasında iki sanığın tutukluluğu sürdü

kayseri'de dava ve duruşma süreci:

Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' adlı suç örgütüne ilişkin davanın duruşması, Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda görüldü. Dava dosyasında toplam 26 sanık bulunuyor. Dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 Mart 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden örgütün çökertildiğini duyurmuştu. Bugünkü duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.

sanık beyanları ve avukat talepleri:

Tutuklu sanık B.Ş., uzun süredir cezaevinde olduğunu belirterek, dosyada adı geçen müşteki M.K. ile herhangi bir tanışıklığı veya irtibatı olmadığını savundu ve kendisine yöneltilen silahla yaralama suçlamasını reddetti; tahliyesini talep etti. Diğer tutuklu sanık F.İ. ise yaklaşık 30 aydır tutuklu olduğunu, ailesinin mağdur durumda olduğunu ve olaylara ilişkin müştekilerin şikâyetçi olmadığını belirterek adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin uzun süreli tutukluluğunun devamına yol açacak somut delil bulunmadığını öne sürerek serbest bırakılmalarını talep etti.

cumhuriyet savcısının görüşü ve mahkeme kararı:

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve tutuksuz sanıklar için mevcut adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar verilmesini; ayrıca dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, savcının talebini kısmen kabul ederek B.Ş. ve F.İ.'nin tutukluluk hallerinin devamına; tutuksuz sanıklar hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

KAYSERİ'DE 'YILANLAR GRUBU' ADI ALTINDA YASA DIŞI BİR YAPILANMA İÇERİSİNE GİREN VE SİLAHLI EYLEM GERÇEKLEŞTİREN 26 SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ.