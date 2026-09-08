Dolar 48,4484 +0,03%
Euro 56,3496 +0,16%
Bist 14.405,25 +1,79%
Altın Gram 6.914,57 -0,84%
EUR/USD 1,1628 +0,02%
Brent Petrol 96,90 +0,64%
--°

Çatıda alevler yükseldi, Darıca Nenehatun'da itfaiye söndürdü

Darıca Nenehatun Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; çatıda hasar oluştu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 19:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çatıda alevler yükseldi, Darıca Nenehatun'da itfaiye söndürdü

Olayın yaşandığı adres ve müdahale:

Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Gök Sokak’ta bulunan bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede çatıyı sardı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak müdahale etti. Yapılan çalışmalarla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucunda çatıda hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı ve incelemeler sürüyor.

KOCAELİ’NİN DARICA İLÇESİNDE BİNANIN ÇATISI ALEVLERE TESLİM OLDU, YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN...

KOCAELİ’NİN DARICA İLÇESİNDE BİNANIN ÇATISI ALEVLERE TESLİM OLDU, YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da Türkiye-İtalya maçı için kapsamlı güvenlik hazırlığı
images

Bursa'dan Kumluca'ya yardım konvoyu: iki itfaiye aracı ve uzman personel gönderi...
images

Long Lellang yakınlarında helikopter kazası: sağlık ekibinden 5 kişi yaşamını yi...
images

Büyükmandıra'da rüzgarla yayılan mera yangını itfaiye tarafından kontrol altına...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da Türkiye-İtalya maçı için kapsamlı güvenlik hazırlığı

Bursa'dan Kumluca'ya yardım konvoyu: iki itfaiye aracı ve uzman personel gönderildi

Long Lellang yakınlarında helikopter kazası: sağlık ekibinden 5 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'da diplomasi trafiği: Hakan Fidan ile Heybet Halbusi bir araya geldi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı