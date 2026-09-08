Çatıda alevler yükseldi, Darıca Nenehatun'da itfaiye söndürdü

Olayın yaşandığı adres ve müdahale:

Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Gök Sokak’ta bulunan bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede çatıyı sardı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak müdahale etti. Yapılan çalışmalarla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucunda çatıda hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı ve incelemeler sürüyor.

KOCAELİ’NİN DARICA İLÇESİNDE BİNANIN ÇATISI ALEVLERE TESLİM OLDU, YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.