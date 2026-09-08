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Kozan'dan İmamoğlu'na yayılan yangın mahallede tahliyeye yol açtı

Adana Kozan'da başlayan orman yangını İmamoğlu ilçesine ulaştı; Üçtepe Mahallesi'ndeki bazı evler boşaltıldı, bazıları yanarken müdahale karadan ve havadan sürüyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 19:25

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 19:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kozan'dan İmamoğlu'na yayılan yangın mahallede tahliyeye yol açtı

Kozan kaynaklı yangın İmamoğlu'ya ulaştı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde başlayan orman yangını rüzgârın etkisiyle yayılarak İmamoğlu ilçesine kadar ulaştı. İmamoğlu'na bağlı Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkinde bazı evlerin tahliyesi gerçekleştirildi, bölgedeki müdahale ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Müdahale çalışmaları:

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Ekipler alevlerin ilerlemesini durdurmak için yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle destek sağlarken, kara ekipleri de yerleşim yerleri çevresinde kontrol tedbirleri alıyor. Yangın bölgesinin havadan görüntülenmesi, müdahalenin yönlendirilmesine yardımcı oluyor.

Mahalledeki durum ve tahliyeler:

Üçtepe Mahallesi'ndeki bazı evler tamamen yanarken, bazı yapılarda da maddi hasar oluştu. Bölgedeki evlerin bir kısmı jandarma anonsuyla boşaltıldı. Yerel sakinlerden Ahmet Elli durumu 'Jandarma anons edip boşalttı. Köyün son durumu perişan. Allah yardım etsin' sözleriyle özetledi. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması ve tahliye edilenlerin güvenliğinin sağlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI İMAMOĞLU İLÇESİNE KADAR İLERLEDİ. İMAMOĞLU...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI İMAMOĞLU İLÇESİNE KADAR İLERLEDİ. İMAMOĞLU İLÇESİNE UZANAN YANGINDA BİR MAHALLEDE EVLER BOŞALTILIRKEN BAZI EVLER YANDI. YANGININ DAYANDIĞI MAHALLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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