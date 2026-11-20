Diyarbakır sabahında yağmur ve sis etkili oldu

Diyarbakır'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, kent merkezinde kısa sürede etkisini artırdı. Yağmurun ardından oluşan yoğun sis, birçok noktada görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

trafik ve sürücü tedbirleri:

Sürücüler, görüşün azalması nedeniyle araçlarının farlarını yakarak ilerledi ve takip mesafesini korudu. Kent içi yollarda dikkatli seyir uyarıları yapıldı; trafik akışı zaman zaman yavaşladı ve yer yer kontrollü olarak ilerledi.

hava yolu seferlerinde aksamalar:

Sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı çıkışlı veya varışlı bazı uçak seferlerinde rötarlar kaydedildi. Yolculara gecikmeler hakkında bilgilendirme yapıldı ve seferlerin durumu takip edildi.

Haberin hazırlandığı sırada meteorolojik koşulların gün boyu etkisini sürdürmesi beklendiği bildirildi; vatandaşlara ulaşımda dikkatli olmaları yönünde hatırlatmalar yapıldı.

DİYARBAKIR’DA SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN YAĞMUR VE ARDINDAN OLUŞAN SİS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. GÖRÜŞ MESAFESİNİN DÜŞTÜĞÜ KENTTE UÇAK SEFERLERİNDE DE AKSAMALAR MEYDANA GELDİ.