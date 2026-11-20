Düzce'de teknoloji ve spor okulunun buluşması:

Çamköy TOKİ Tesisleri, Konuralp Meşale Spor Okulları Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte çocuklar, sanal gerçeklik (VR) gözlükleri ile farklı ortamları deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılar hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşadı.

Etkinlikte neler yaşandı:

Çocuklar, VR gözlükleri sayesinde etkileşimli içeriklerle tanıştı; görsel ve işitsel uyarıcılar aracılığıyla yeni bir dünyanın kapıları aralandı. Öğretmen ve organizatörlerin gözetiminde gerçekleştirilen uygulamalarda, teknolojiye güvenli ve kontrollü erişim sağlandı. Etkinlik süresince çocukların merakı ve ilgisi ön planda tutuldu.

Amaç ve beklentiler:

Programın hedefi, genç yaştaki bireylerin teknolojiye yönelik ilgisini artırmak ve spor okulları bünyesinde farklı deneyimler sunmaktı. Düzenleyiciler, çocukların yalnızca fiziksel becerilerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda dijital okuryazarlık konusunda da teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı. Etkinlik, katılımcı çocukların motivasyonunu yükseltmeyi ve gelecekte benzer projelere katılımı artırmayı amaçladı.

Sonuç olarak, Çamköy TOKİ Tesisleri'ndeki etkinlik çocuklara hem eğlence hem de öğrenme fırsatı sundu; Konuralp Meşale Spor Okulları Projesi kapsamındaki bu tür uygulamaların devam etmesi planlanıyor.

KONURALP MEŞALE SPOR OKULLARI PROJESİ KAPSAMINDA ÇAMKÖY TOKİ TESİSLERİ’NDE ÇOCUKLARA YÖNELİK SANAL GERÇEKLİK (VR) GÖZLÜK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.