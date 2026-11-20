Çiğ süt kalitesi Trakya örneğinde bilimsel verilerle irdelendi
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kırklareli Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Trakya Bölgesi’ndeki çiğ süt kalitesine ilişkin yürütülen bilimsel çalışmaların sonuçları ele alındı. Toplantıda elde edilen veriler katılımcılarla paylaşılarak bölgedeki süt üretiminin mevcut durumu tartışıldı.
saha bulguları ve değerlendirmeler:
Toplantıda, çiğ süt kalitesine ilişkin araştırma bulguları temel alınarak kalite standartlarının önemi vurgulandı. Katılımcılar, üretim süreçlerinde tespit edilen iyileştirme alanları ve saha uygulamalarının bilimsel verilerle nasıl desteklenebileceği üzerinde fikir alışverişinde bulundu.
iş birliği ve hedefler:
Etkinlik boyunca, kamu kurumları ile üniversite arasındaki iş birliğinin bilimsel araştırmaların sahaya aktarılmasındaki rolüne dikkat çekildi. Toplantının ortak hedefleri arasında Trakya Bölgesi’nde süt üretiminin geliştirilmesi, çiğ süt kalitesinin korunması ve üreticilerin bulgular doğrultusunda bilgilendirilmesi yer aldı. Karşılıklı değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.
KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİNDE, TRAKYA BÖLGESİ’NDEKİ ÇİĞ SÜT KALİTESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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