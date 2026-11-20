Ardahan'ın yüksek kesimlerinde ulaşımda aksama

Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis, özellikle dağlık güzergâhlarda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yüksek geçitlerde ve yollarda görüş mesafesinin düşmesi sürücülerin ilerlemesini zorlaştırırken, hava sıcaklıklarının azalması ile kar örtüsü giderek kalınlaşıyor.

etkilenen güzergâhlar ve koşullar:

Özellikle Sahara Geçidi ile Ardahan-Damal-Posof kara yolu üzerindeki Ilgar dağı gibi yüksek rakımlı kesimlerde kış koşulları kendini belirgin şekilde hissettiriyor. Sisin yer yer yoğunlaşması sonucu görüş mesafesi önemli ölçüde azalıyor ve sürücüler sınırlandırılmış görüş altında ilerlemek zorunda kalıyor. Karla kaplanan yollarda kayma riski artıyor, yol yüzeyleri zaman zaman kayganlaşıyor.

sürücülere tavsiyeler ve yetkili uyarıları:

Yetkililer, yüksek kesimlere seyahat edecek sürücüleri uyararak, olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olunmasını istiyor. Özellikle hızın düşürülmesi, takip mesafesinin korunması ve ani fren ile sollamalardan kaçınılması vurgulanıyor. Gerekli olmadıkça gece ve sabahın erken saatlerinde yüksek geçitlere çıkılmaması, mecburi hallerde araçlarda zincir veya kış lastiği bulundurulması öneriliyor.

Ardahan çevresindeki sürücüler, hava ve yol koşullarını takip etmeli, bölgedeki yetkililerin yönlendirmelerine uymalıdır. Kötüleşen hava ile birlikte yollarda dikkat ve sabır ön plana çıkıyor.

ARDAHAN’IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR VE SİS ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ.