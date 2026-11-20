Aydın için sağanak uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın genelinde bu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Kurum verilerine göre, yağışların yarın il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Bugün akşam ve sıcaklık beklentisi:

Gün boyunca kentte çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde günün en yüksek sıcaklığı 25 derece civarına ulaşacak, öğleden sonra sıcaklık düşüşe geçecek. Saat 18.00 itibarıyla başlaması beklenen sağanakla birlikte akşam sıcaklığının 18 dereceye kadar gerilemesi tahmin ediliyor.

Haftasonu ve sonraki günlerin tahmini:

Haftasonunda da yağış etkili olmaya devam edecek; Cumartesi için en düşük 16, en yüksek 24 derece bekleniyor. Pazar günü parçalı bulutlu bir hava ve 12 ila 22 derece aralığında sıcaklık tahmin ediliyor. Haftanın ilk günlerinde yağışlı hava sürmeye devam edecek; Pazartesi için 12-22 derece, Salı için 15-21 derece aralıkları öngörülüyor.

AYDIN’DA BUGÜN AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLİ OLMASI BEKLENİRKEN, YARIN KENT GENELİNDE KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ TAHMİN EDİLİYOR.