Erzurum'da çocuk hakları vurgusu

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile İl Çocuk Hakları Komitesi üyelerini makamında kabul etti. Gerçekleştirilen görüşmede çocukların haklarının korunmasının yanı sıra, sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyümelerinin desteklenmesi üzerinde duruldu.

Toplantının odağı:

Görüşmede, çocukların eğitim, sağlık ve sosyal alanlardaki fırsatlardan eşit şekilde yararlanmasının önemi ön plana çıktı. Yetkililer, hak temelli yaklaşımların güçlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

Geleceğe yönelik sorumluluklar:

Vali Aydın Baruş, her çocuğun sevgi, ilgi, güven ortamında büyümesi ve geleceğe umutla hazırlanmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Toplantı, çocuk haklarının yaşama geçirilmesine yönelik kararlılığın teyidi ve yerel düzeyde koordinasyonun önemine işaret ederek sona erdi.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ HASAN AYKUT İLE İL ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ ÜYELERİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.