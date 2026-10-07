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Akçakoca'da suluboyayla tarih ve doğa buluşması

Akçakoca'da ikincisi düzenlenen Uluslararası Suluboya Festivali açılışı yapıldı; sanatçılar Akçakoca'nın doğal ve tarihî mekânlarında eserlerini sergiledi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Akçakoca'da suluboyayla tarih ve doğa buluşması

Akçakoca'da suluboya festivali başladı:

İkincisi düzenlenen festivalin açılış programı, ilçede sanat yaşamına hareket getirdi. Açılışa Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkan Vekili Alev Ünal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Ali Çubukçu, ilçe protokolü, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı. Festival kapsamında hazırlanan Uluslararası Suluboya Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

etkinlik mekânları:

Program boyunca sanatçılar, ilçenin farklı köşelerinde paletlerini açıyor. Etkinlikler; Yukarı Mahalle Tarihi Akçakoca Evleri, Liman İçi, Ceneviz Kalesi, Mehmet Arif Köşkü ve Vela Art Gallery gibi merkezlerde sürüyor. Ayrıca açık hava çalışmaları ve gösterimler Konuralp Antik Tiyatrosu, Efteni Gölü ve Korugöl gibi doğal alanlarda gerçekleştiriliyor; böylece suluboya eserleri farklı dokularla bütünleşiyor.

amaç ve beklenen etkiler:

Festival, Akçakoca'nın kültür ve sanat yaşamını desteklemeyi ve ilçenin tarihî ile doğal değerlerini sanat aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor. Organizasyon, mekânların görselliğini ön plana çıkarırken ziyaretçilere yerel mirasla kurulan yeni estetik bağları deneyimleme fırsatı sunuyor. Yerel kurumların katılımı ve uluslararası katılımcı profili, etkinliğin hem turistik hem de kültürel açıdan görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

Festival programı boyunca düzenlenen sergi ve atölye çalışmaları, hem yerel halkın hem de gelen konukların suluboya sanatına erişimini kolaylaştırıyor; etkinlikler ilçenin tanıtımına katkı sağlayacak şekilde farklı mekânlarda sürdürülüyor.

AKÇAKOCA’DA BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI SULUBOYA FESTİVALİ, SANATÇILARI VE...

AKÇAKOCA’DA BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI SULUBOYA FESTİVALİ, SANATÇILARI VE SANATSEVERLERİ BİR ARAYA GETİRDİ. FESTİVAL KAPSAMINDA İLÇENİN DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ SULUBOYA SANATIYLA FARKLI MEKÂNLARDA SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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