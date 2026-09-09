Dolar 48,4726 +0,04%
Euro 56,3867 +0,10%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.931,89 +0,20%
EUR/USD 1,1631 +0,01%
Brent Petrol 101,55 +3,71%
--°

Akçakoca'da tarım aracı devrildi: bir kişi yaşamını yitirdi

Akçakoca'nın Karatavuk köyünde tarımda kullanılan 'patpat' devrildi; sürücü Cavit Teke hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 21:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Akçakoca'da tarım aracı devrildi: bir kişi yaşamını yitirdi

Kaza ve müdahale:

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Karatavuk köyü'nde tarım aracı olarak kullanılan patpatın devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olayda sürücü olarak belirtilen Cavit Teke, aracın devrilmesiyle altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu patpat devrildi ve Teke aracın altında kaldı. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, cenazeyi aracın altından çıkardı ve Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere incelemelerini sürdürüyor.

DÜZCE&#039;NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN PAT PAT KAZASINDA CAVİT TEKE HAYATINI KAYBETTİ.

DÜZCE'NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN PAT PAT KAZASINDA CAVİT TEKE HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çatıda bekleyiş: Begonvil inşaatındaki taşeron işçileri paralarını istiyor
images

Andırın'da traktörle sürüklenen köpek olayında jandarma soruşturması
images

Esenyurt'ta yanyolda husumet tırmandı: bıçaklı saldırı cepte kaydedildi
images

Kilis-hatay kara yolunda motosiklet ve otomobil çarpıştı: iki kişi hastaneye kal...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ücretlerini alamayan inşaat işçileri çatıya çıkarak ödeme istedi

Saniyelerle yarış: organ nakillerinde iletişim ve altyapının belirleyici rolü

Çatıda bekleyiş: Begonvil inşaatındaki taşeron işçileri paralarını istiyor

Andırın'da traktörle sürüklenen köpek olayında jandarma soruşturması

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali