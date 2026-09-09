Akçakoca'da tarım aracı devrildi: bir kişi yaşamını yitirdi

Kaza ve müdahale:

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Karatavuk köyü'nde tarım aracı olarak kullanılan patpatın devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olayda sürücü olarak belirtilen Cavit Teke, aracın devrilmesiyle altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu patpat devrildi ve Teke aracın altında kaldı. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, cenazeyi aracın altından çıkardı ve Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere incelemelerini sürdürüyor.

DÜZCE'NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN PAT PAT KAZASINDA CAVİT TEKE HAYATINI KAYBETTİ.