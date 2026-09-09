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Uşak'ta yangına giden itfaiye aracıyla kamyon çarpıştı: bir kişi hayatını kaybetti, iki personel yaralandı

Uşak’ta Susuzören yangınına müdahale eden itfaiye aracı ile kamyonun çarpışması sonucu kamyon sürücüsü Mustafa Baytur hayatını kaybetti, iki itfaiye personeli yaralandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 21:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uşak'ta yangına giden itfaiye aracıyla kamyon çarpıştı: bir kişi hayatını kaybetti, iki personel yaralandı

Uşak'ta trafik kazası

Uşak'ta Susuzören köyündeki bir yangına müdahale etmek üzere yola çıkan itfaiye aracı ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 itfaiye personeli yaralandı.

Kaza ve görevli araçlar:

Edinilen bilgiye göre kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Alparslan Caddesi ile Halil Kaya Gedik Bulvarı kesişiminde gerçekleşti. Yangına müdahale etmekte olan itfaiye aracını H.U. (39) yönetiyordu; söz konusu aracın plakası 64 LN 580 olarak kayıtlara geçti. Karşı yönden gelen kamyonun sürücüsü ise Mustafa Baytur (22) olup, kamyonun plakası 64 AAT 750 idi.

İlk müdahale ve sağlık durumu:

Kaza sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri kazazedeleri olay yerinde müdahale ederek kentteki hastanelere nakletti. Itfaiye aracında yolcu konumunda bulunan personel Y.Ş. (29) ile her iki sürücü hastanelere kaldırıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen kamyon sürücüsü Mustafa Baytur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Uşak&#039;ta itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak'ta itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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