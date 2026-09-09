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Elazığ'da sendika zaferi: EBUAŞ çalışanlarının ücretlerine yüzde 35 zam

Elazığ Belediyesi'ne bağlı EBUAŞ'ta sendikalaşma tamamlandı; imzalanan toplu iş sözleşmesiyle çalışanların ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 21:45

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EDİTÖR: Elif Demir

Elazığ'da sendika zaferi: EBUAŞ çalışanlarının ücretlerine yüzde 35 zam

Elazığ'da sendika zaferi: EBUAŞ çalışanlarının ücretlerine yüzde 35 zam

Elazığ Belediyesi bünyesindeki EBUAŞ çalışanlarının sendikal örgütlenme süreci tamamlandı ve imzalanan toplu iş sözleşmesiyle personelin maaşlarına yüzde 35 zam yapıldı. Karar, belediye yönetimi ve çalışanlar arasındaki görüşmelerin ardından yürürlüğe girdi.

Sendikalaşma sürecinin tamamlanması:

Çalışanların sendikal haklara kavuşmasının ardından sonuçlanan süreç, EBUAŞ personelinin toplu pazarlık yoluyla hak talep edebilmesine olanak tanıyor. Uygulanan zam, çalışanların ekonomik koşullarına doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor ve personel tarafından olumlu karşılandı.

Belediye yönetiminin yaklaşımı:

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kararlı bir yönetim anlayışıyla süreci desteklediklerini belirtti. Başkan Şerifoğulları, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "EBUAŞ çalışanlarımızın sendikal örgütlenme hakkına kavuşması, haklarını daha güçlü şekilde savunabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında ücretlere yaptığımız yüzde 35 oranındaki zamla çalışanlarımızın ekonomik şartlarına katkı sunuyoruz. Bizim anlayışımızda emeğe saygı, alın terine vefa ve çalışanlarımızın refahını gözetmek var. Bundan sonra da çalışanlarımızın yanında olmaya, sosyal ve ekonomik haklarını güçlendirmeye devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmesinin çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Belediye yetkilileri, uygulanan zammın yanı sıra çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik adımların da takip edileceğini belirtti. Kararın hem toplumsal hem kurumsal düzeyde çalışan memnuniyetini artırması bekleniyor.

EBUAŞ bünyesinde çalışanların sendikal örgütlenme haklarının resmileşmesi ve ücret artışının hayata geçirilmesi, yerel yönetimin işçi haklarına verdiği önemi gösteren somut bir adım olarak değerlendirildi.

ELAZIĞ BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ EBUAŞ PERSONELİNİN SENDİKALAŞMA SÜRECİ TAMAMLANDI, MAAŞLARA YÜZDE...

ELAZIĞ BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ EBUAŞ PERSONELİNİN SENDİKALAŞMA SÜRECİ TAMAMLANDI, MAAŞLARA YÜZDE 35 ZAM YAPILDI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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