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Fatih'te hareket halindeki otomobil alev aldı ve hurdaya döndü

Fatih'te Atatürk Bulvarı'nda saat 20.00 civarında seyir halindeki 34 ETT 097 plakalı otomobil alev aldı, itfaiye söndürdü; araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 21:48

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 22:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fatih'te hareket halindeki otomobil alev aldı ve hurdaya döndü

Fatih'te hareket halindeki otomobil alev aldı

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde, Taksim istikameti yönünde, saat 20.00 civarında meydana geldi. Seyir halindeki 34 ETT 097 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

itfaiye ve polis müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

trafik ve araç çekimi:

Yangın nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı.

İSTANBUL FATİH’TE SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

İSTANBUL FATİH’TE SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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