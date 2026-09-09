Fatih'te hareket halindeki otomobil alev aldı ve hurdaya döndü

Fatih'te hareket halindeki otomobil alev aldı
Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde, Taksim istikameti yönünde, saat 20.00 civarında meydana geldi. Seyir halindeki 34 ETT 097 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
itfaiye ve polis müdahalesi:
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
trafik ve araç çekimi:
Yangın nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı.
İSTANBUL FATİH’TE SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
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