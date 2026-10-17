Akdağ yaylası 2 bin 120 metrede mevsimin ilk karını gördü

Akdağ'a ilk kar yağdı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan ve 2 bin 120 metre rakıma sahip Akdağ Yaylası'nda mevsimin ilk karı etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika süren yağışın ardından yaylanın yüksek kesimleri kısa sürede beyaza büründü.

Yağış sonrasında ortaya çıkan manzaralar kartpostalı andırırken, bölgedeki ağaçlar, çalılıklar ve topoğrafya karla kaplanarak fotoğrafçılar ile doğa tutkunlarına görsel şölen sundu.

Bölge sakinlerinin gözlemleri:

Yerel sakinlerden Ali Gökmen, Akdağ'ın Kütahya'nın en yüksek rakımlı dağı olduğunu vurgulayarak mevsimin ilk karının yaylaya düştüğünü belirtti. Gökmen, yüksek kesimlerin beyaza bürünmesiyle güzel görüntülerin oluştuğunu ifade etti.

Manzara ve yerel etkiler:

Kısa süreli yağışa rağmen oluşan beyaz örtü sosyal medyada paylaşılarak ilgi gördü. Şu ana kadar ulaşım veya yaşamı doğrudan etkileyen bir olumsuzluk bildirilmedi; bölge sakinleri ve ziyaretçiler oluşan görüntüleri izlemeye devam ediyor.

KÜTAHYA'NIN GEDİZ İLÇESİNDE BULUNAN AKDAĞ YAYLASI'NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI. YAKLAŞIK 30 DAKİKA SÜREN YAĞIŞIN ARDINDAN YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNÜRKEN, ORTAYA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ÇIKTI.