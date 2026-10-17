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Memlekete moral: Arda Güler'in imzalı formasından hafızlık öğrencilerine destek

Real Madrid'de oynayan Bolulu milli futbolcu Arda Güler, Mengen'deki hafızlık öğrencilerine imzalı formasını göndererek miniklere moral verdi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Memlekete moral: Arda Güler'in imzalı formasından hafızlık öğrencilerine destek

Arda Güler'den Mengen'deki öğrencilere jest

İspanyol devi Real Madrid forması giyen Bolulu milli futbolcu Arda Güler, memleketi Bolu'nun Mengen ilçesinde hafızlık eğitimi gören çocukları unutmadı. Güler, eğitim gören öğrencilere gönderdiği imzalı formasını hediye ederek anlamlı bir destek sağladı.

Mengen İlçe Müftülüğü'nde karşılık buldu:

Mengen İlçe Müftülüğü Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri, Arda Güler'in gönderdiği formayı teslim aldıklarında büyük sevinç ve heyecan yaşadı. Jest, hafızlık eğitimi alan minikler için hem moral kaynağı oldu hem de ileride hatırlanacak bir anı olarak kayda geçti.

Genç yıldıza teşekkür ve toplumsal etkisi:

Öğrenciler ve kurs yetkilileri, Arda Güler'e teşekkür ederek genç futbolcuya kariyerinde başarı dileklerini iletti. Bu tür jestler, memleket bağlarının güçlenmesine ve sporcuların topluma örnek olmasına katkı sağlıyor; minik öğrenciler için ise motivasyon artırıcı bir etki oluşturuyor.

İSPANYOL DEVİ REAL MADRİD’DE FORMA GİYEN BOLULU MİLLİ FUTBOLCU ARDA GÜLER, MEMLEKETİ MENGEN’DE...

İSPANYOL DEVİ REAL MADRİD’DE FORMA GİYEN BOLULU MİLLİ FUTBOLCU ARDA GÜLER, MEMLEKETİ MENGEN’DE HAFIZLIK EĞİTİMİ ALAN ÇOCUKLARI UNUTMAYARAK İMZALI FORMASINI HEDİYE ETTİ. GENÇ YILDIZIN ANLAMLI JESTİ ÇOCUKLARA BÜYÜK MUTLULUK YAŞATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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