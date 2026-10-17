Selin bıraktığı risk: Ayazağa dere yatağındaki stadyumun yıkımına başlandı

Sarıyer Ayazağa'da etkili olan sağanak sonrası, dere yatağında kalan stadyumun yıkımına başlandı. Olaya ilişkin resmi kurum isimleri metinde yer almazken, çalışma sahasında güvenlik önlemleri alındı.

Olayın seyri:

Yoğun yağışların ardından bölgedeki su akışının yön değiştirmesi ve biriken molozlar nedeniyle stadyum hemen dere yatağına bitişik konuma geldi. Bu durum, yapının sel sırasında suyun doğal akışını engellediğini ve çevreye risk oluşturduğunu gösterdi. Bu sebeple alanda söküm ve yıkım işlemleri başlatıldı.

Güvenlik ve riskler:

Yıkım çalışmaları, öncelikle halk güvenliği ve dere yatağının yeniden düzenlenmesi amacıyla yürütülüyor. Saha temizlendikten sonra suyun geçişinin sağlanması ve benzer taşkın risklerinin azaltılması hedefleniyor. Çevrede yaşayanların güvenliği için çalışma bölgesinde tedbirler sürüyor.

Yıkımın ilerleyişi ve bölgedeki duruma ilişkin çalışmalar devam ediyor; yetkililer ve teknik ekiplerin saha değerlendirmeleriyle sonraki adımlar belirlenecek.

Sel afetinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa’da, dere yatağında bulunan stadyumun yıkımına başlandı