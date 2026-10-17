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Sonbahar yağışlarıyla Kanispi (Beyazsu) yeniden coştu

Van'ın Çatak ilçesindeki Kanispi Şelalesi, son haftadaki yoğun yağışla yeniden akmaya başladı; sonbaharın renkleriyle eşsiz görüntüler oluştu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:40

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Sonbahar yağışlarıyla Kanispi (Beyazsu) yeniden coştu

kanispi şelalesi son yağışlarla yeniden aktı

Van’ın Çatak ilçesinde yaz aylarında kuruyan Kanispi (Beyazsu) Şelalesi, son bir haftadır etkili olan yağışların ardından tekrar gürül gürül akmaya başladı. Bölge, Cumhurbaşkanı kararıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen doğal güzellikler arasında yer alıyor ve bu canlanma yerel ekosistem ile turizm açısından dikkat çekici bulundu.

şelalenin görünümü ve ziyaretçi ilgisi:

Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki sarp kayalıklardan beyaz köpükler halinde süzülen su, sonbaharın renkleriyle birleşerek görsel bir şölen oluşturuyor. Çatak ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki şelalenin yeniden akmaya başladığını duyan vatandaşlar, bölgeye gelerek bu anları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydetti.

mevsimsel akış düzeni ve yerel görüşler:

Kanispi Şelalesi genellikle ilkbaharda akmaya başlıyor ve yaz sonunda kuruyor; haberde de belirtildiği üzere bu yıl ekim ayında yeniden canlanması doğaseverler için farklı bir güzellik sundu. Bölgeden gelen tepkiler arasında yerel halktan Ferhat Keve’nin sözleri öne çıktı: "Kanispi Şelalesi bu hafta yağan yoğun yağmurdan ötürü tekrar akmaya başladı. Normalde çok nadir görebileceğimiz bir olay, çünkü şelalemiz 15 Nisan’da akmaya başlar ve ağustos sonlarında kurur. Bu sene yoğun yağmurların ardından tekrar şelalemizi akarken gördük ve çok mutluyuz."

Şelalenin mevsim dışı akışı, hem bölge ekolojisi hem de ziyaretçi yoğunluğu açısından dikkat çekiyor; yetkililerin koruma statüsü ve artan ziyaretçi ilgisi, Kanispi’nin yakın dönemde daha fazla ilgi çekeceğine işaret ediyor.

VAN&#039;IN ÇATAK İLÇESİNDE YAZ AYLARINDA KURUYAN KANİSPİ ŞELALESİ, SON BİR HAFTADIR ETKİLİ OLAN...

VAN'IN ÇATAK İLÇESİNDE YAZ AYLARINDA KURUYAN KANİSPİ ŞELALESİ, SON BİR HAFTADIR ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN YENİDEN GÜRÜL GÜRÜL AKMAYA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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