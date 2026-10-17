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Kızılırmak'ta nadir misafirler: çalıkuşu çıvgını ve akkaşlı çinte kampta görüntülendi

Samsun'daki Sonbahar Doğa Gözlem Kampı'nda fotoğrafçılar, Türkiye'de birkaç yılda bir görülen çalıkuşu çıvgını ve akkaşlı çinteyi görüntüledi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Kızılırmak'ta nadir misafirler: çalıkuşu çıvgını ve akkaşlı çinte kampta görüntülendi

Kızılırmak Deltası'nda sonbahar kampı gündemi: nadir türler ve yoğun gözlem

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Cemre Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Sonbahar Doğa Gözlem Kampı, Kızılırmak Kuş Cenneti'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğrafçı ve gözlemcileri ağırladı. Etkinlikte katılımcılar, göç öncesi dönemde deltayı izleyerek nadir görülen kuş türlerini objektiflerine yansıttı.

Kampın gözlemleri:

Kampta bu yıl en dikkat çeken kayıtlar arasında Türkiye'de birkaç yılda bir ortaya çıkan çalıkuşu çıvgını ve nadir bulunan akkaşlı çinte oldu. Ünlü kuş fotoğrafçısı Alper Tüydeş, katılımcıların yaklaşık yüzde 90'ının çalıkuşu çıvgını fotoğraflarını çektiğini belirterek bu dönemin ve yağmur sonrası oluşan havanın kamp için büyük şans yarattığını vurguladı.

Tüydeş, deltada aynı anda yaklaşık 100'e yakın gözlemci bulunduğunu ve ekim ayının nadirat döneminin kuş fotoğrafçıları için verimli geçtiğini söyledi. Kampta ayrıca mavi gerdan ve ötleğenlerin göçlerine tanıklık edildiği, fotoğrafçıların yalnızca kuş değil deltadaki diğer yaban hayatını da kadrajlarına aldıkları kaydedildi.

Bilimsel izleme ve envanter çalışmaları:

Etkinlik hem fotoğrafçılık hem de bilimsel veri toplama amacı taşıyor. Kampta akademisyenler de yer alıyor; elde edilen veriler uluslararası veri tabanlarıyla paylaşılacak. Tüydeş, Kızılırmak Deltası'nın Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olduğunu hatırlatarak bu tür kayıtların alanın güncel durumunun tespitine katkı sağladığını ifade etti.

Organizasyonda yer alan ekip, şimdiye kadar alanda 122 farklı kuş türü belgelendiğini açıkladı; sayının etkinliğin devamıyla birlikte 150'lere yaklaşmasının beklendiği belirtildi. Tüydeş, kampın en nadir türlerinin kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekti ve yeni tür kayıtları hedefinin sürdüğünü söyledi.

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, etkinliğe 100'den fazla fotoğrafçının katıldığını, bunların 80'inin diğer şehirlerden, 30'unun ise Samsun'dan geldiğini aktardı. Gökgöz, amaçlarının kuş çeşitliliğini gözlemleyip Türkiye'deki envantere yeni türler eklemek olduğunu, fotoğrafçıları alanlara yayarak daha fazla gözlemciyle çalıştıklarını kaydetti.

Etkinlik üç gün boyunca devam edecek; fotoğrafçılar ve gözlemciler yarın da Kızılırmak Kuş Cenneti'ndeki gözlemlerini sürdürecek ve elde edilen kayıtlar kayıt altına alınarak paylaşılacak.

SAMSUN’DA KIZILIRMAK KUŞ CENNETİ’NDE DÜZENLENEN SONBAHAR DOĞA GÖZLEM KAMPI’NA KATILAN...

SAMSUN’DA KIZILIRMAK KUŞ CENNETİ’NDE DÜZENLENEN SONBAHAR DOĞA GÖZLEM KAMPI’NA KATILAN FOTOĞRAFÇILAR, TÜRKİYE’DE ÇOK NADİR GÖRÜLEN ‘ÇALIKUŞU ÇIVGINI’ VE ‘AKKAŞLI ÇİNTE’ KUŞ TÜRLERİNİ GÖÇ ETMEDEN ÖNCE GÖRÜNTÜLEYEREK KAYIT ALTINA ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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