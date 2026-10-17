Çapa kampüsünden müjde: sağlıkta yeni tesisler ve 38 bin hekim dışı personel alımı

törenin kapsamı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, inşaatı tamamlanan sağlık tesislerinin açılışını yapmaktan ve yenilerinin temellerini atmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Tören kapsamında Çapa ve Esenyurt yerleşkelerinde yeni Dahiliye Hastanesi ile Esenyurt Hastanesi'nin açılışları gerçekleştirilecek; eş zamanlı olarak Ortopedi, Travmatoloji ve Cerrahi 2 Hastanesi ile Deniz Abdal Camii'nin temelleri atılacak.

Konuşmasında sağlık hizmetleri ve tıp eğitimi bakımından Türkiye'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, İstanbul Tıp Fakültesi'nin tarihine dair ayrıntılara değindi. Tarihi referanslarla birlikte devlet geleneğindeki devamlılık anlayışının kurumlara yansıdığını ifade etti ve fakültenin yaklaşan 200. kuruluş yılına ilişkin tebriklerini iletti.

yeni hastane yatırımlarının teknik ve yatak kapasitesi:

Açılışı yapılan İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi Dahiliye Hastanesi 44 bin metrekare alana kuruldu. Yeni Dahiliye Hastanesi, toplam 186 yatak (bunlardan 39’u yoğun bakım), 56 poliklinik, 3 anjiyografi ünitesi ve 41 kişilik günübirlik tedavi kapasitesi sunuyor. Eğitim altyapısı içinde 40 öğretim üyesi ofisi, 380 kişilik 2 amfi, 147 kişilik derslik ve 264 kişilik kütüphane yer alıyor. Yeni bina deprem izolatörleriyle donatıldı ve poliklinik hizmetleri verilmeye başlandı; diğer birimler kademeli olarak devreye alınacak.

Esenyurt Hastanesi ise 200 hasta yatağı kapasitesine sahip olup yeni doğan yoğun bakım üniteleri dahil toplam 50 yoğun bakım yatağı sunuyor. Hastanede 12 yüksek standartlı ameliyathane ve robotik cerrahi uygulamalarının yapılabildiği altyapı bulunuyor. Çapa Yerleşkesi'nde temeli atılan Ortopedi, Travmatoloji ve Cerrahi 2 Hastanesi projesi, 20 bin 273 metrekare alanda inşa edilecek; tamamlandığında 113 yatak (bunlardan 7’si yoğun bakım yatağı), 8 poliklinik, 6 ameliyathane, 10 kişilik fizik tedavi alanı, 3 röntgen ünitesi ve 38 araçlık kapalı otopark barındıracak. Projede 74 izolatör ile olası deprem risklerine karşı güvenlik önlemleri öngörülüyor.

Ayrıca Çapa Kampüsü'nde Deniz Abdal Camii yapımına başlandığı, caminin bodrum, zemin ve mahfil katlarına ilişkin ölçülerin açıklandığı belirtildi.

sağlık sistemi dönüşümü ve geçmiş tecrübeler:

Erdoğan, sağlık hizmetlerinin geçmişte parası olmayanın hizmet alamadığı, ambulans erişimin lüks sayıldığı ve hastaların hastanede rehin alındığı günler yaşandığını hatırlattı. Son 24 yılda yapılan yatırımlar ve düzenlemelerle bu tablonun tersine çevrildiğini, devlet, şehir, vakıf, üniversite ve özel hastanelerle vatandaşlara daha nitelikli hizmet sunulduğunu söyledi.

İstanbul'da bugüne kadar yatırım bedeli 223 milyar lira olan 206 sağlık tesisi hizmete açıldığını, toplam 45 bin 390 yatak kapasitesine ulaşıldığını ve 8 binden fazla yoğun bakım yatağı bulunduğunu aktardı. Erdoğan, 2025 yılında 2 milyon 600 bin kişinin sağlık hizmeti almak için Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, sağlıkta Türkiye'yi küresel çekim merkezi haline getirme hedefini yineledi.

müjde: 38 bin hekim dışı personel alım ilanı:

Konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantılara geçmeden önce önemli bir personel duyurusu yaptı: Sağlık hizmetlerinin nitelikli sunulması amacıyla "2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkılacağı" müjdesini paylaştı. Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın alıma dair takvim ve detayları önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtti ve duyurunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, yeni yatırımlar ve projelerle İstanbul ile ülke genelinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine devam edileceğini, bu sürecin sağlık çalışanları ve vatandaşlarla birlikte yürütüleceğini vurguladı. Tören, açılışlar ve temel atma faaliyetleri kapsamında sağlık altyapısına yapılan ek katkıların önemine dikkat çekilerek sona erdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇAPA YERLEŞKESİ TOPLU TEMEL ATMA VE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ'NE KATILDI.