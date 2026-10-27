Akdağ'ın renkleri ladik gölünü kartpostala çevirdi

Akdağ'ın sonbaharı gölle buluştu:

Samsun'un Ladik ilçesinde Akdağ'ın sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünen ormanları ile Ladik Gölü'nün masmavi yüzeyi bir araya gelerek kartpostallık manzaralar oluşturdu. Doğanın renk cümbüşü, gölün sakinliğiyle birleşince bölgeye gelen ziyaretçilere unutulmaz görüntüler sundu.

ziyaretçiler doğanın tadını çıkarıyor:

Sonbaharın dingin atmosferinde göl kıyısındaki yürüyüş yolları, fotoğraf çekmek ve dinlenmek isteyenlerle doluyor. Göl manzarasına karşı çayını yudumlayanlar, çevredeki ağaçların oluşturduğu renk paletini izleyerek günün keyfini çıkarıyor.

Bölgeyi gezmek için geldiğini belirten Serkan Çiftçi, "Doğal güzellikleri gezerek geliyoruz. Göl çok güzel. Yanı başında çayımızı içmeye karar verdik. Bu güzellikten de kendimizi alıkoyamıyoruz. Havalar da mevsim normallerinin üzerinde. Herkese buraları görmeyi tavsiye ediyorum" dedi.

Samsun'un Bafra ilçesinden gelen Hamza Özcan ise Ladik'i ilk kez gördüğünü belirterek, "Memleketimi gezmeye geldim ama bu tarafa hiç gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Burada göl olduğunu bilmiyordum. Görünce durduk, çayımızı içtik. Çok güzel. Herkesi bekleriz" ifadelerini kullandı.

yöresel hayat ve dört mevsim çekicilik:

Yörenin sakinleri, sonbaharın sunduğu ürünlerle de dikkat çekiyor. Kuşburnu toplamak ve bunlardan reçel, ezme veya çay hazırlamak yerel yaşamın parçası. Bu faaliyetler hem ziyaretçilere hem de yöre halkına ekonomik ve kültürel katkı sağlıyor.

Sonbaharda kuşburnu topladığını anlatan Şadiye Tuynak, Ladik'in doğal güzellikleri ve yöresel ürünleriyle dört mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunduğunu belirtti: "Ladik, kuşburnusuyla, yaylasıyla her şeyiyle meşhurdur. Sonbaharda kuşburnu topluyorum. Bunların ezmesini yapacağım, bir kısmını kurutacağım, çayını hazırlayacağım. Yani bolluk ve bereket var. Çok güzel yaylamız, Ladik Gölü’müz var. Kışın da kayak merkezimiz var".

Rasim Tuynak da Akdağ'ın bölgenin önemli doğal zenginliklerinden biri olduğunu vurguladı. Bölgenin dört mevsim turizme açık yapısı, hem doğa yürüyüşleri hem de kültürel deneyimler arayanları cezbediyor.

Yerel halkın konukseverliği ve göl çevresindeki sonbahar manzarası, Ladik'i günübirlik geziler ve fotoğraf tutkunları için cazip bir rota haline getiriyor. Ziyaretçiler, hem doğanın hem de yöresel lezzetlerin tadına vararak mevsimin sunduğu renkleri kaydediyor.

SAMSUN’UN LADİK İLÇESİNDE SONBAHARLA BİRLİKTE SARI, KAHVERENGİ VE YEŞİLİN FARKLI TONLARINA BÜRÜNEN AĞAÇLAR, LADİK GÖLÜ VE AKDAĞ ÇEVRESİNDE GÜZEL MANZARALAR OLUŞTURDU. DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN İLÇE, SONBAHARIN RENKLERİNİ GÖRMEK İSTEYEN ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ.